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17 декабря 2019, 12:41



Вывоз по накоплению: Минприроды подготовило изменения в законодательство, позволяющие во всех случаях оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению, а не по нормативам.

Региональные власти смогут принимать решение об оплате потребителями вывоза мусора исходя из количества и объёма контейнеров и баков, установленных на площадке. Это позволит избежать «конфликтных и неразрешимых ситуаций между потребителями и региональными операторами по определению способа оплаты», - отмечают авторы проекта. Сейчас такие случаи не редкость. Минприроды также предлагает дифференцировать нормативы в зависимости от местности, категорий потребителей (юрлица и физлица) и объектов, на которых образуются отходы. Планируется, что новый порядок заработает уже с 1 января 2020 года. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:227 Сейчас регоператоры могут сделать это только при раздельном накоплении отходов. Министерство намерено внести изменения в правительство до конца года, сообщает «РГ».Региональные власти смогут принимать решение об оплате потребителями вывоза мусора исходя из количества и объёма контейнеров и баков, установленных на площадке. Это позволит избежать «конфликтных и неразрешимых ситуаций между потребителями и региональными операторами по определению способа оплаты», - отмечают авторы проекта. Сейчас такие случаи не редкость.Минприроды также предлагает дифференцировать нормативы в зависимости от местности, категорий потребителей (юрлица и физлица) и объектов, на которых образуются отходы.Планируется, что новый порядок заработает уже с 1 января 2020 года.Фото Владимира Макушкина