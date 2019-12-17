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17 декабря 2019, 13:57



Минюст предлагает запретить передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ.

Как отмечается в пояснении Минюста к законопроекту, в нём предусмотрено правило, согласно которому правительство РФ сможет устанавливать особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. «Возврат такой задолженности смогут осуществлять только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, которым в соответствии с Жилищным кодексом РФ вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги», - говорится в пояснительной записке Минюста.

Просмотров:195 Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги предлагается запретить передавать коллекторам и иным сторонним организациям. Об этом говорится в разработанном Минюстом РФ новом законопроекте «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как отмечается в пояснении Минюста к законопроекту, в нём предусмотрено правило, согласно которому правительство РФ сможет устанавливать особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.«Возврат такой задолженности смогут осуществлять только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, которым в соответствии с Жилищным кодексом РФ вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги», - говорится в пояснительной записке Минюста.