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17 декабря 2019, 14:17



Норильчанин Сергей Мерцалов стал чемпионом Европы по классическому стритлифтингу и его отдельным движениям.

Победа на европейском уровне открыла спортсмену дорогу на чемпионат мира, который состоится в июне следующего года в России. Фото учатсников соревнований

Просмотров:257 Соревнования под эгидой ISF впервые прошли в Москве. В них приняли участие около 200 спортсменов из 12 стран. Сергей Мерцалов, представлявший норильскую Федерацию функционального многоборья «Кроссфит», выступил в весовой категории 100 кг и занял первое место. Его результат - 11 подтягиваний на перекладине с гирей весом 16 кг.Победа на европейском уровне открыла спортсмену дорогу на чемпионат мира, который состоится в июне следующего года в России.Фото учатсников соревнований