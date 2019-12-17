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17 декабря 2019, 15:50



Миграция оленя на юг. Азербайджан, Иран и Турция намерены закупать таймырскую оленину.

Главной темой, которую обсудили на встрече Усс и Вершинин, была реализация регионального проекта развития оленеводства и увеличения объёмов производства мяса северного оленя. Сейчас администрация Таймыра рассматривает инвестиционный проект, предусматривающий запуск новой технологической линии выпуска оленины. Инновационное оборудование обеспечит переработку 5000 голов оленей в день. Поставлять сырьё будут специализированные хозяйства Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Чтобы установить общую численность стада на Таймыре, в регионе внедряют электронный учёт домашних оленей. Первичной целью регионального проекта развития оленеводства и интенсификации переработки сырья является обеспечение внутреннего спроса на свежее мясо и мясную продукцию на Таймыре и в Норильске. Азербайджан, Иран и Турция рассматриваются как вторичные рынки сбыта. В правительство Красноярского края уже поступают заявки от импортёров этих стран. Экспорт мяса северного оленя из России — это новое направление внешнеэкономической деятельности, которое в среднесрочной перспективе должно принести отдачу в виде дополнительных поступлений в бюджеты северных регионов страны. В частности, как сообщал телеканал «Якутия 24», якутские оленеводческие хозяйства уже поставляют мясо в Германию, а в августе правительство внешних связей этой республики приступило к переговорам об экспорте оленины в Китай. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:217 В ходе рабочей встречи главы администрации Таймыра Евгения Вершинина и губернатора Красноярского края Александра Усса обсуждалось, что заинтересованность в поставках оленины, произведённой на Таймыре, высказывают импортёры Азербайджана, Ирана и Турции.Главной темой, которую обсудили на встрече Усс и Вершинин, была реализация регионального проекта развития оленеводства и увеличения объёмов производства мяса северного оленя. Сейчас администрация Таймыра рассматривает инвестиционный проект, предусматривающий запуск новой технологической линии выпуска оленины. Инновационное оборудование обеспечит переработку 5000 голов оленей в день.Поставлять сырьё будут специализированные хозяйства Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Чтобы установить общую численность стада на Таймыре, в регионе внедряют электронный учёт домашних оленей. Первичной целью регионального проекта развития оленеводства и интенсификации переработки сырья является обеспечение внутреннего спроса на свежее мясо и мясную продукцию на Таймыре и в Норильске.Азербайджан, Иран и Турция рассматриваются как вторичные рынки сбыта. В правительство Красноярского края уже поступают заявки от импортёров этих стран. Экспорт мяса северного оленя из России — это новое направление внешнеэкономической деятельности, которое в среднесрочной перспективе должно принести отдачу в виде дополнительных поступлений в бюджеты северных регионов страны.В частности, как сообщал телеканал «Якутия 24», якутские оленеводческие хозяйства уже поставляют мясо в Германию, а в августе правительство внешних связей этой республики приступило к переговорам об экспорте оленины в Китай.Фото Дениса Кожевникова