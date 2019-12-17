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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:11 Дельфийские игры в 2020 году посвятят 75-летию Победы.
17:00 Двенадцать норильских фигуристок отправятся в образовательный центр «Сириус» в Сочи благодаря президентскому образовательному фонду «Талант и успех».
16:49 Краевое правительство утвердило новые меры поддержки учителей, многодетных семей и народных дружинников.
16:35 Александр Пестряков: «Красные Камни должны получить особый статус».
16:22 Финансовый супермаркет «Акционер» - это выгодное вложение денег, купля-продажа акций, торговля на российском и международном рынке.
16:07 Сегодня на очередной сессии принят бюджет Норильска на ближайший трёхлетний период.
16:07 Перед Новым годом ДПС будет искать ёлки в машинах у водителей.
15:50 Миграция оленя на юг. Азербайджан, Иран и Турция намерены закупать таймырскую оленину.
14:45 Квартира в жилом комплексе «Серебряный берег» города Ейска - это отличный баланс цены и качества.
14:17 Норильчанин Сергей Мерцалов стал чемпионом Европы по классическому стритлифтингу и его отдельным движениям.
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