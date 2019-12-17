Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41957

17 декабря 2019, 16:07



Перед Новым годом ДПС будет искать ёлки в машинах у водителей.

По закону заготавливать ели и другие хвойные деревья для новогодних мероприятий могут организации на основании договора купли по результатам открытого аукциона, а также - лесничества по госзаданию. Вырубка разрешена только с 1 по 31 декабря на лесных участках, где не требуется сохранение подроста и насаждений. В основном это касается южных частей региона, однако для северян тоже актуально. «За незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы: для граждан — в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей», — предупредили в дорожной полиции. Если ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 200 тысяч рублей.

Просмотров:211 Накануне Нового года наряды ДПС будут останавливать авто по всему Красноярскому краю. Водителя могут оштрафовать на 300 тысяч за незаконную ель для праздника. О проверках предупредили в полиции края.По закону заготавливать ели и другие хвойные деревья для новогодних мероприятий могут организации на основании договора купли по результатам открытого аукциона, а также - лесничества по госзаданию. Вырубка разрешена только с 1 по 31 декабря на лесных участках, где не требуется сохранение подроста и насаждений. В основном это касается южных частей региона, однако для северян тоже актуально.«За незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы: для граждан — в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей», — предупредили в дорожной полиции.Если ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 200 тысяч рублей.