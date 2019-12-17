Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41958

17 декабря 2019, 16:07



Сегодня на очередной сессии принят бюджет Норильска на ближайший трёхлетний период.

В главном финансовом документе города прописано, что 56% всех расходов казны в следующем году пойдут на оплату труда работников бюджетной сферы. Около 9,3 млрд рублей планируется направить на отрасль образования, ~1,2 млрд рублей – на развитие культуры, порядка 1 млрд – на физкультуру и спорт, свыше 3 млрд рублей – на развитие транспортной системы (включая ремонт объектов улично-дорожной сети), более 900 млн рублей – на ремонт муниципальных учреждений (детский сады, школы, спортивные сооружения, культурные объекты и пр). Объём субсидий и субвенций из бюджета Красноярского края составит около 7 млрд 737 млн рублей. Параметры бюджета Норильска на 2020 год выглядят следующим образом: • доходы: ~18 млрд 250,9 млн руб.; • расходы: ~19 млрд 805 млн руб.; • дефицит: ~1 млрд 554,1 млн руб. Как сообщалось, текущий год Норильск завершает с профицитным бюджетом, что позволяет прогнозировать покрытие ~1,1 млрд рублей дефицита 2020 года. Ещё 450 млн рублей недостающих средств в случае необходимости планируют привлечь в качестве коммерческого кредита. Комментируя принятие бюджета Норильска на трёхлетний период, Александр Пестряков, спикер городского Совета, поблагодарил специалистов администрации города и коллег-депутатов за конструктивную работу над главным финансовым документом, позволившую учесть замечания и предложения норильчан и депутатского корпуса: - В новый финансовый год мы входим с конкретными планами, которые были согласованы на всех уровнях. Одно из важных, на мой взгляд, изменений – это увеличение размера «подъёмных» для приглашённых врачей до 500 тысяч рублей. Как вы знаете, значительный дефицит специалистов – порядка 40% – осложняет работу норильских медиков. Параллельно мы продолжаем работу с краевыми властями по созданию региональной программы «Заполярный доктор». В целом более 65% расходов бюджета 2020 года – это средства на развитие социальной сферы, около 35% – на поддержание и развитие городской инфраструктуры, в том числе на ремонты и реконструкцию муниципальных объектов, - резюмировал Александр Пестряков.

Просмотров:224 Ранее проект бюджета был одобрен на публичных слушаниях и на заседаниях профильных депутатских комиссий, а также получил положительное заключение контрольно-счётной палаты Норильска.В главном финансовом документе города прописано, что 56% всех расходов казны в следующем году пойдут на оплату труда работников бюджетной сферы. Около 9,3 млрд рублей планируется направить на отрасль образования, ~1,2 млрд рублей – на развитие культуры, порядка 1 млрд – на физкультуру и спорт, свыше 3 млрд рублей – на развитие транспортной системы (включая ремонт объектов улично-дорожной сети), более 900 млн рублей – на ремонт муниципальных учреждений (детский сады, школы, спортивные сооружения, культурные объекты и пр). Объём субсидий и субвенций из бюджета Красноярского края составит около 7 млрд 737 млн рублей.Параметры бюджета Норильска на 2020 год выглядят следующим образом:• доходы: ~18 млрд 250,9 млн руб.;• расходы: ~19 млрд 805 млн руб.;• дефицит: ~1 млрд 554,1 млн руб.Как сообщалось, текущий год Норильск завершает с профицитным бюджетом, что позволяет прогнозировать покрытие ~1,1 млрд рублей дефицита 2020 года. Ещё 450 млн рублей недостающих средств в случае необходимости планируют привлечь в качестве коммерческого кредита.Комментируя принятие бюджета Норильска на трёхлетний период, Александр Пестряков, спикер городского Совета, поблагодарил специалистов администрации города и коллег-депутатов за конструктивную работу над главным финансовым документом, позволившую учесть замечания и предложения норильчан и депутатского корпуса:- В новый финансовый год мы входим с конкретными планами, которые были согласованы на всех уровнях. Одно из важных, на мой взгляд, изменений – это увеличение размера «подъёмных» для приглашённых врачей до 500 тысяч рублей. Как вы знаете, значительный дефицит специалистов – порядка 40% – осложняет работу норильских медиков. Параллельно мы продолжаем работу с краевыми властями по созданию региональной программы «Заполярный доктор». В целом более 65% расходов бюджета 2020 года – это средства на развитие социальной сферы, около 35% – на поддержание и развитие городской инфраструктуры, в том числе на ремонты и реконструкцию муниципальных объектов, - резюмировал Александр Пестряков.