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17 декабря 2019, 16:35

Александр Пестряков: «Красные Камни должны получить особый статус».


Ущелье Красные Камни необходимо сделать муниципальной особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Такое мнение в ходе 17-й сессии городского Совета озвучил спикер местного парламента Александр Пестряков.
Создание особо охраняемой природной территории предполагает проведение ряда юридических и нормативных процедур. После инициирования процесса создания ООПТ должна быть создана соответствующая межведомственная рабочая группа, которая утвердит необходимый план работы. Следующим этапом станет формирование предпроектных границ территории, получение информации о состоянии и характере её использования, а также её комплексное экологическое обследование. Итогом этой работы станет подписание проекта муниципального правового акта о создании ООПТ. По опыту других территорий документарная работа с учётом всех согласований длится не менее двух лет.
Несмотря на длительный период создания охранной зоны, делать это необходимо, считает Александр Пестряков, поскольку только таким образом возможно сохранение уникальной природной местности, которая в последнее время притягивает к себе всё больше отдыхающих.
Этому способствовало начало создания Центра экологического социально-ответственного туризма «Красные Камни». Как сообщалось, проект в одноимённом ущелье реализуется отделением Российского союза промышленников и предпринимателей при поддержке компании «Норникель» и более чем 20 партнёров. В настоящее время уже обустроены площадка и настил для палаточного городка, построена беседка, сделана навигация, строятся экотропы, установлены баки для мусора, расчищено место под глэмпинги. В то же время Красные Камни пока относятся к неразграниченным землям, соответственно, «хозяина» у них нет. Это влечёт ряд проблем: отсутствуют правила посещения и пользования территорией, не урегулированы вопросы вывоза мусора и ряд других аспектов.
Все эти проблемы будут решены, когда Красные Камни станут муниципальной ООПТ, считает председатель городского Совета:
- Я убеждён, что Красные Камни должны получить особый статус. Тогда мы не только получим возможность направлять средства бюджета на содержание этой территории в должном виде, но и сможем дальше развивать проект вместе с общественниками. Кроме того, создание особо охраняемой природной территории позволит определять и правила её посещения туристами – местными и приезжими: к примеру, организовать передвижение только по экотропам, чтобы не вредить природе. Задачи контроля за туристскими потоками для сохранения уникальной северной природы для муниципалитета первостепенны, - подчеркнул Александр Пестряков.
Обращение о начале работы по созданию муниципальной ООПТ по итогам сегодняшней сессии в ближайшее время будет направлено в администрацию Норильска. В состав рабочей группы, помимо органов местного самоуправления, должны войти сотрудники уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны окружающей среды, представители научной общественности, а также норильских природоохранных некоммерческих организаций.

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