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17 декабря 2019, 16:49



Краевое правительство утвердило новые меры поддержки учителей, многодетных семей и народных дружинников.

Принято постановление о проведении в крае конкурса среди народных дружинников. Сейчас в городах и районах края охрану общественного порядка обеспечивают 44 дружины численностью от 3 до 18 человек. Наиболее крупные из них действуют в Норильске, Красноярске и Ачинске. Ещё одним постановлением правительства закреплено право дружинников и членов их семей на выплаты единовременных пособий в случае ранений или гибели во время любых мероприятий по охране общественного порядка. Кроме того, министр социальной политики Ирина Пастухова сообщила об изменении правил начисления выплат за третьего ребёнка. Напомним, с 1 января 2020 года семьям с детьми будет предоставляться ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка. Ранее одним из условий получения такой выплаты был размер среднедушевого дохода семьи, не превышающий величины одного прожиточного минимума. Согласно письму, полученному из Министерства труда и социальной защиты РФ, данный порог участия изменяется до величины двух прожиточных минимумов. Таким образом, теперь претендовать на ежемесячные выплаты при появлении третьего ребёнка сможет большее число семей. Председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил, что запланированных на эти цели средств в бюджете достаточно, чтобы беспрепятственно начать выплаты с 1 января. В дальнейшем возросшая потребность будет учитываться при первой же корректировке краевого бюджета. Фото sreda24.ru

Просмотров:206 Как сообщили в правительство Красноярского края, утверждены размеры премий за подготовку победителей интеллектуальных конкурсов среди школьников. Теперь педагоги, которые успешно работают с одарёнными детьми, обеспечивая их победы на олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, входящих в перечень, утверждённый Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ, получат однократное поощрение в размере 29 тысяч рублей. Напомним, что в крае предусмотрены также выплаты за подготовку победителей (150 тыс. рублей) или призёров (100 тыс. рублей) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.Принято постановление о проведении в крае конкурса среди народных дружинников. Сейчас в городах и районах края охрану общественного порядка обеспечивают 44 дружины численностью от 3 до 18 человек. Наиболее крупные из них действуют в Норильске, Красноярске и Ачинске. Ещё одним постановлением правительства закреплено право дружинников и членов их семей на выплаты единовременных пособий в случае ранений или гибели во время любых мероприятий по охране общественного порядка.Кроме того, министр социальной политики Ирина Пастухова сообщила об изменении правил начисления выплат за третьего ребёнка. Напомним, с 1 января 2020 года семьям с детьми будет предоставляться ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка.Ранее одним из условий получения такой выплаты был размер среднедушевого дохода семьи, не превышающий величины одного прожиточного минимума. Согласно письму, полученному из Министерства труда и социальной защиты РФ, данный порог участия изменяется до величины двух прожиточных минимумов. Таким образом, теперь претендовать на ежемесячные выплаты при появлении третьего ребёнка сможет большее число семей.Председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил, что запланированных на эти цели средств в бюджете достаточно, чтобы беспрепятственно начать выплаты с 1 января. В дальнейшем возросшая потребность будет учитываться при первой же корректировке краевого бюджета.Фото sreda24.ru