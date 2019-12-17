Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41962

17 декабря 2019, 17:00



Двенадцать норильских фигуристок отправятся в образовательный центр «Сириус» в Сочи благодаря президентскому образовательному фонду «Талант и успех».

4 января юные фигуристки Норильской спортивной школы по зимним видам спорта вместе со своими тренерами Еленой Рагулиной и Еленой Поздняковой отправятся в Сочи и будут целый месяц учиться в общеобразовательной школе для спортсменов и параллельно тренироваться под руководством заслуженных тренеров России. Участницы программы - ученицы четвёртого класса гимназии № 4 Марина Акулинкина и Ангелина Ермолаева - поделились с «Заполяркой» своими эмоциями по поводу предстоящего спортивного приключения: - Мы очень гордимся, что стали участниками этого проекта. Целый месяц мы проведём в знаменитом спортивном центре на олимпийских объектах и посетим мастер-классы наших кумиров. Это вторая поездка юных норильских фигуристов по путёвке президентского фонда. Первый раз такая возможность выпадала в 2015 году.

Просмотров:199 Двенадцать норильских фигуристов отправятся в образовательный центр «Сириус» в Сочи благодаря президентскому образовательному фонду «Талант и успех».4 января юные фигуристки Норильской спортивной школы по зимним видам спорта вместе со своими тренерами Еленой Рагулиной и Еленой Поздняковой отправятся в Сочи и будут целый месяц учиться в общеобразовательной школе для спортсменов и параллельно тренироваться под руководством заслуженных тренеров России.Участницы программы - ученицы четвёртого класса гимназии № 4 Марина Акулинкина и Ангелина Ермолаева - поделились с «Заполяркой» своими эмоциями по поводу предстоящего спортивного приключения:- Мы очень гордимся, что стали участниками этого проекта. Целый месяц мы проведём в знаменитом спортивном центре на олимпийских объектах и посетим мастер-классы наших кумиров.Это вторая поездка юных норильских фигуристов по путёвке президентского фонда. Первый раз такая возможность выпадала в 2015 году.