Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41963

17 декабря 2019, 17:11



Дельфийские игры в 2020 году посвятят 75-летию Победы.

XIX молодёжные Дельфийские игры России и XV молодёжные Дельфийские игры стран СНГ, которые пройдут в 2020 году в Омске, посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС. Особое внимание памятной дате будет уделено во время церемоний открытия и закрытия игр. Победная тема красной нитью пройдёт через все Дельфийские игры. В Дельфийских играх, которые пройдут с 24 по 29 апреля 2020 года, примут участие более 2 тысяч человек. Министерство культуры Омской области и Международный комитет Дельфийских игр согласовали перечень из 30 номинаций, включающих вокальные, музыкальные, танцевальные, художественные и другие творческие дисциплины. Фото / Оргкомитет Дельфийских игр

Просмотров:202 XIX молодёжные Дельфийские игры России и XV молодёжные Дельфийские игры стран СНГ, которые пройдут в 2020 году в Омске, посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС. Особое внимание памятной дате будет уделено во время церемоний открытия и закрытия игр. Победная тема красной нитью пройдёт через все Дельфийские игры.В Дельфийских играх, которые пройдут с 24 по 29 апреля 2020 года, примут участие более 2 тысяч человек. Министерство культуры Омской области и Международный комитет Дельфийских игр согласовали перечень из 30 номинаций, включающих вокальные, музыкальные, танцевальные, художественные и другие творческие дисциплины.Фото / Оргкомитет Дельфийских игр