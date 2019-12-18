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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:32 Завтра православные отметят день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, которого особо почитают на Таймыре.
17:50 В новом году начнётся реконструкция моста на улице Октябрьской. Строительно-монтажные работы стартуют уже с 9 января.
16:38 Подожгли иномарку из-за ссоры с её владельцем.
16:32 С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.
16:21 В норильском следственном отделе пройдёт приём граждан по вопросам трудовых и социальных прав.
15:35 Подведены итоги чемпионата города по классическим шахматам.
15:17 «Газпром нефть» изучает возможность строительства нового морского терминала «Енисей» на Таймыре для вывоза продукции по Северному морскому пути.
15:13 Пакет законопроектов по развитию Арктики заработает в июле 2020 года.
15:12 Сегодня в Мурманске состоялось выездное заседание президиума госкомиссии по развитию Арктики.
15:07 «Юбилейный» приглашает в каникулы на новогодний концерт.
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