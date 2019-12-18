Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41966

18 декабря 2019, 12:20



Кубок Ледовой арены «Таймыр» уехал в Норильск.

В рамках праздничных торжеств, посвящённых Дню Таймыра, в заполярной столице состоялся турнир по хоккею с шайбой на кубок Ледовой арены «Таймыр». В соревнованиях приняли участие три любительские команды, две из которых прибыли из Норильска. По итогам игр победителями турнира и обладателями главного приза – кубка Ледовой арены «Таймыр» стала команда «Алит» (г. Норильск). Второе место завоевала сборная «Таймыр», на третьем – хоккеисты из норильской команды «Микс». Участники были награждены дипломами и медалями соответствующего достоинства. Фото организаторов соревнований

Просмотров:192 Кубок Ледовой арены «Таймыр» уехал в Норильск.В рамках праздничных торжеств, посвящённых Дню Таймыра, в заполярной столице состоялся турнир по хоккею с шайбой на кубок Ледовой арены «Таймыр». В соревнованиях приняли участие три любительские команды, две из которых прибыли из Норильска.По итогам игр победителями турнира и обладателями главного приза – кубка Ледовой арены «Таймыр» стала команда «Алит» (г. Норильск). Второе место завоевала сборная «Таймыр», на третьем – хоккеисты из норильской команды «Микс». Участники были награждены дипломами и медалями соответствующего достоинства.Фото организаторов соревнований