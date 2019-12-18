Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41967

18 декабря 2019, 12:48



«Норникель» возглавил список устойчивого развития компаний, ведущих свою деятельность на территории Арктической зоны России.

«Норникель» традиционно показывает высокие результаты по созданию комфортных условий труда на производстве. В ноябре он занял первое место в рейтинге «50 лучших работодателей» по версии финансово-экономического журнала Forbes Russia. При его составлении учитывались экологический и социальный факторы. Компания продолжает работать в сфере сокращения выбросов в атмосферу и уменьшения экологической нагрузки на Арктический регион. В ходе презентации стратегии «Экологичный рост» в Лондоне на традиционном Дне инвестора руководство «Норникеля» заявило о намерениях сократить выбросы вредных веществ в атмосферу над Кольским полуостровом в семь раз к 2021 году, а над Норильском - в 20 раз к 2030 году. Добиться таких показателей позволит модернизация предприятий, закрытие двух устаревших и самых вредных цехов в посёлке Никель и городе Мончегорске. Кроме «Норникеля» в список успешных арктических компаний вошли «Роснефть», «Росатом», Мурманский морской торговый порт, «Совкомфлот», «Ямал СПГ».

Просмотров:211 Статистику составил портал GoArctic.ru в рамках проекта «Полярный индекс». Этот список отражает динамику продвижения компаний в экономических, экологических и социальных аспектах развития без присвоения новых числовых значений. Количественный подсчёт рейтинга проводится раз в год.«Норникель» традиционно показывает высокие результаты по созданию комфортных условий труда на производстве. В ноябре он занял первое место в рейтинге «50 лучших работодателей» по версии финансово-экономического журнала Forbes Russia. При его составлении учитывались экологический и социальный факторы. Компания продолжает работать в сфере сокращения выбросов в атмосферу и уменьшения экологической нагрузки на Арктический регион.В ходе презентации стратегии «Экологичный рост» в Лондоне на традиционном Дне инвестора руководство «Норникеля» заявило о намерениях сократить выбросы вредных веществ в атмосферу над Кольским полуостровом в семь раз к 2021 году, а над Норильском - в 20 раз к 2030 году. Добиться таких показателей позволит модернизация предприятий, закрытие двух устаревших и самых вредных цехов в посёлке Никель и городе Мончегорске.Кроме «Норникеля» в список успешных арктических компаний вошли «Роснефть», «Росатом», Мурманский морской торговый порт, «Совкомфлот», «Ямал СПГ».