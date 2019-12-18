Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41968

18 декабря 2019, 13:33



Норильская пенсионерка перевела мошеннику более 1,4 млн рублей.

Накануне 59-летней женщине позвонил мужчина. Он представился специалистом службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытались похитить с её банковской карты деньги. Злоумышленник убедил доверчивую пенсионерку для предотвращения хищения немедленно перевести все деньги на указанный им счёт. Женщина поверила, что разговаривает со специалистом банка, и через банкомат перевела деньги со своего счёта на счёт незнакомца (более 1,4 млн рублей). По данному факту заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления. Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. Цель злоумышленников — под любым предлогом убедить человека перечислить им деньги. Мошенники знают, что легче всего получить информацию у запуганной жертвы, и успешно этим пользуются. Поэтому чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, которые звонят для того, чтобы сообщить о якобы подозрительной попытке списания средств со счёта.

Просмотров:233 Накануне 59-летней женщине позвонил мужчина. Он представился специалистом службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытались похитить с её банковской карты деньги. Злоумышленник убедил доверчивую пенсионерку для предотвращения хищения немедленно перевести все деньги на указанный им счёт. Женщина поверила, что разговаривает со специалистом банка, и через банкомат перевела деньги со своего счёта на счёт незнакомца (более 1,4 млн рублей).По данному факту заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления.Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. Цель злоумышленников — под любым предлогом убедить человека перечислить им деньги. Мошенники знают, что легче всего получить информацию у запуганной жертвы, и успешно этим пользуются. Поэтому чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, которые звонят для того, чтобы сообщить о якобы подозрительной попытке списания средств со счёта.