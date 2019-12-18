Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41969

18 декабря 2019, 13:37



Кинокомплекс «Родина» приглашает гостей и жителей Норильска на бесплатные новогодние фотосессии.

Фотосессии пройдут с 14.00 до 18.00: 21, 22, 28 и 29 декабря; 3, 4 и 5 января. В течение нескольких дней после фотосессии каждый участник получит свой снимок – персональный новогодний подарок от кинокомплекса «Родина» и профессионального фотографа Екатерины Марковой. Стать участником фотосессии можно без предварительной записи в порядке живой очереди.

Просмотров:225 Праздничная фотозона разместится в Осеннем фойе. Резной камин, ёлка, украшенная в ретростиле, сияющие гирлянды и яркие звёзды, декоративные фонари и свечи - всех ждёт атмосфера, наполненная новогодним теплом и уютом.Фотосессии пройдут с 14.00 до 18.00:21, 22, 28 и 29 декабря; 3, 4 и 5 января.В течение нескольких дней после фотосессии каждый участник получит свой снимок – персональный новогодний подарок от кинокомплекса «Родина» и профессионального фотографа Екатерины Марковой.Стать участником фотосессии можно без предварительной записи в порядке живой очереди.