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18 декабря 2019, 13:44



Норильские полицейские вручили паспорта юным северянам.

Сотрудники отдела полиции № 2 Отдела МВД России по г. Норильску вручили паспорта юным жителям Талнаха. На церемонии присутствовали родители и друзья молодых людей. Паспорта ребятам вручил врио начальника Отдела полиции № 2 ОМВД России по г. Норильску Николай Ревякин. Полицейский поздравил школьников с получением главного документа, удостоверяющего личность гражданина, и рассказал о сохранности паспорта и об ответственности за утерю документа, а также пожелал жить в согласии с законом. В завершение торжества молодые люди произнесли клятву юных граждан России и исполнили государственный гимн. Завершилось мероприятие ответным словом родителей и творческими номерами. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:186 Сотрудники отдела полиции № 2 Отдела МВД России по г. Норильску вручили паспорта юным жителям Талнаха.На церемонии присутствовали родители и друзья молодых людей. Паспорта ребятам вручил врио начальника Отдела полиции № 2 ОМВД России по г. Норильску Николай Ревякин. Полицейский поздравил школьников с получением главного документа, удостоверяющего личность гражданина, и рассказал о сохранности паспорта и об ответственности за утерю документа, а также пожелал жить в согласии с законом.В завершение торжества молодые люди произнесли клятву юных граждан России и исполнили государственный гимн. Завершилось мероприятие ответным словом родителей и творческими номерами.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф