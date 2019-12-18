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18 декабря 2019, 14:02



Северным оленям в Красноярском крае начнут выдавать «паспорта».

Так, получить финансовую поддержку от государства можно будет на оленей, которые прошли процедуру идентификации и были поставлены на специализированный учёт. Каждому животному с 2021 года начнут ставить чипы и выдавать «паспорта». Раньше же субсидии выдавались на то поголовье, которое было заявлено оленеводами, пишет «Наш Красноярский край». «Переход на современные методы учёта домашних северных оленей позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, использование информационных технологий в учёте животных даст возможность проводить мониторинг их продуктивности в течение всей жизни, определять их принадлежность к собственнику и в последующем существенно упрощать процедуру их учёта с помощью специализированного оборудования (информационной системы «Меркурий»)», - рассказали в краевом парламенте. Официальный учёт домашних северных оленей ведётся в других регионах России. К новому методу решил подключиться и Красноярский край. Это, по словам депутатов, поможет навести порядок в финансировании отрасли и понять, насколько эффективно работает оленеводческое хозяйство в регионе. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:177 Депутаты краевого парламента предложили изменить условия поддержки домашнего северного оленеводства. Теперь субсидии на разведение животных будут выдаваться на новых условиях, рассказали в пресс-службе Заксобрания региона.Так, получить финансовую поддержку от государства можно будет на оленей, которые прошли процедуру идентификации и были поставлены на специализированный учёт. Каждому животному с 2021 года начнут ставить чипы и выдавать «паспорта». Раньше же субсидии выдавались на то поголовье, которое было заявлено оленеводами, пишет «Наш Красноярский край».«Переход на современные методы учёта домашних северных оленей позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, использование информационных технологий в учёте животных даст возможность проводить мониторинг их продуктивности в течение всей жизни, определять их принадлежность к собственнику и в последующем существенно упрощать процедуру их учёта с помощью специализированного оборудования (информационной системы «Меркурий»)», - рассказали в краевом парламенте.Официальный учёт домашних северных оленей ведётся в других регионах России. К новому методу решил подключиться и Красноярский край. Это, по словам депутатов, поможет навести порядок в финансировании отрасли и понять, насколько эффективно работает оленеводческое хозяйство в регионе.Фото Дениса Кожевникова