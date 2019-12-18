Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41973

18 декабря 2019, 14:46



С нового года взносы за капремонт поднимутся на 7%.

Сейчас минимальный размер взноса за капремонт выражен цифрами 10,00 и 10,40 руб. за квадрат соответственно. Каждый собственник сам легко может рассчитать сумму ежемесячного платежа по взносам. Например, если у вас двухкомнатная квартира общей площадью помещения 42 кв. м в доме без лифта, ежемесячный платёж составит 449,40 рубля (42*10,70=449,40).

Просмотров:179 В соответствии с постановлением правительства Красноярского края минимальный размер взноса вырастет на 7% и составит: для многоквартирных домов, не оборудованных лифтами, - 10,7 рубля за квадратный метр в месяц; для домов с оборудованных лифтами - 11,13 рубля за квадратный метр в месяц.Сейчас минимальный размер взноса за капремонт выражен цифрами 10,00 и 10,40 руб. за квадрат соответственно.Каждый собственник сам легко может рассчитать сумму ежемесячного платежа по взносам. Например, если у вас двухкомнатная квартира общей площадью помещения 42 кв. м в доме без лифта, ежемесячный платёж составит 449,40 рубля (42*10,70=449,40).