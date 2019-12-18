Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41974

18 декабря 2019, 14:50



«Норникель» в пример: корпорация «Росатом» инициировала перенос в Мурманск заседание президиума госкомиссии по Арктике.

Моряки считают, что нормальное функционирование Севморпути невозможно без обратной загрузки судов. Транспортная артерия полностью обеспечена грузами в западном направлении, а из Мурманска на Дальний Восток грузопоток небольшой. Специалисты считают, что чисто теоретически груз на обратный путь есть, но каковы его объёмы и потребность в его доставке на Восток – никто определённо сказать не может. Одна из дополнительных задач заседания президиума госкомиссии по Арктике – поручить региональным и федеральным властям от имени вице-премьера Юрия Трутнева просчитать и сформировать эту грузовую базу. Между тем, эффективным решением проблемы обратной загрузки флота моряки называют успешную работу судов «Норникеля», которые завозят в Мурманск сырьё для Кольской ГМК, а обратно осуществляют контейнерные перевозки продовольствия и других товаров в Дудинку и Норильск. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:194 Помимо решения вопросов официальной повестки дирекция Севморпути и «Росатом» планируют рассмотреть целый ряд собственных вопросов, главным из которых называют загрузку Северного морского пути в обратном, восточном, направлении.Моряки считают, что нормальное функционирование Севморпути невозможно без обратной загрузки судов. Транспортная артерия полностью обеспечена грузами в западном направлении, а из Мурманска на Дальний Восток грузопоток небольшой. Специалисты считают, что чисто теоретически груз на обратный путь есть, но каковы его объёмы и потребность в его доставке на Восток – никто определённо сказать не может.Одна из дополнительных задач заседания президиума госкомиссии по Арктике – поручить региональным и федеральным властям от имени вице-премьера Юрия Трутнева просчитать и сформировать эту грузовую базу. Между тем, эффективным решением проблемы обратной загрузки флота моряки называют успешную работу судов «Норникеля», которые завозят в Мурманск сырьё для Кольской ГМК, а обратно осуществляют контейнерные перевозки продовольствия и других товаров в Дудинку и Норильск.Фото Дениса Кожевникова