Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41975

18 декабря 2019, 14:51



На следующей неделе «Жилкомсервис» приступает к демонтажу незаконно установленных тамбурных дверей.

- Если до сих пор жильцы доступ к общедомовому имуществу не обеспечили, мы вынуждены это сделать своими силами, - пояснил генеральный директор «Жилкомсервиса» Виктор Калинин. - Потому что ресурсоснабжающие организации, работающие сегодня с собственниками по прямым договорам, не могут снять показания счётчиков из-за отсекающих дверей, и с требованием навести порядок обращаются к нам. Больше всего нареканий вызывают дома 112-й серии, расположенные в Оганере. И начать работу мы планируем именно с этого района. Гендиректор «ЖКС» отметил, что если жильцы дадут представителю управляющей компании ключи от тамбурной двери, за которой находится электрический щиток, то они смогут отсрочить демонтаж. - Перед нами не стоит задача всё разломать, - подчеркнул Калинин, - Наша задача - получить доступ к общедомовому имуществу. Поэтому мы предлагаем жильцам сотрудничать. Те же, кто на контакт не пойдёт, должны быть готовы к тому, что к ним придёт слесарь и срежет дверь. Есть и ещё одна проблема: предписания устранить нарушения управляющим компаниям выдаёт служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Пока в «ЖКС» направлено одно такое предписание и касается оно дома № 27 на ул. Талнахской – Стройнадзор провёл здесь внеплановую выездную проверку по государственному лицензионному контролю и выявил отсечение лестничных клеток возле 29 квартир. Допустив незаконную установку дверей, «Жилкомсервис» тем самым нарушил действующее жилищное законодательство и должен теперь принять меры по устранению выявленных нарушений. Поэтому в данном случае компании не остаётся ничего другого, как начать демонтаж. Как объяснил Калинин, в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с жалобами на незаконно возведённые тамбуры обращаются жильцы, которые не могут между собой договориться. Конфликт назрел и по Талнахской, 52. Отметим, что тамбур можно узаконить. Но надо получить на это разрешение от жильцов всего дома (не только своего подъезда). Для проведения голосования должно быть инициировано собрание жильцов, определена повестка дня, собраны листы с голосами и подписями. С порядком проведения данного мероприятия можно ознакомиться в управляющей компании. И если все собственники дали добро, то нужно согласовать перепланировку МКД в органах местного самоуправления. Кстати, сегодня пытаются и тамбуры сохранить, и закон при этом не нарушать жильцы лишь одного дома на территории «ЖКС». Фото Елизаветы Масленниковой

Просмотров:308 Работу по выявлению непроектных отсекающих дверей и по уведомлению собственников жилья о необходимости их убрать, управляющая компания «ЖКС» проводит с января этого года.- Если до сих пор жильцы доступ к общедомовому имуществу не обеспечили, мы вынуждены это сделать своими силами, - пояснил генеральный директор «Жилкомсервиса» Виктор Калинин. - Потому что ресурсоснабжающие организации, работающие сегодня с собственниками по прямым договорам, не могут снять показания счётчиков из-за отсекающих дверей, и с требованием навести порядок обращаются к нам. Больше всего нареканий вызывают дома 112-й серии, расположенные в Оганере. И начать работу мы планируем именно с этого района.Гендиректор «ЖКС» отметил, что если жильцы дадут представителю управляющей компании ключи от тамбурной двери, за которой находится электрический щиток, то они смогут отсрочить демонтаж.- Перед нами не стоит задача всё разломать, - подчеркнул Калинин, - Наша задача - получить доступ к общедомовому имуществу. Поэтому мы предлагаем жильцам сотрудничать. Те же, кто на контакт не пойдёт, должны быть готовы к тому, что к ним придёт слесарь и срежет дверь.Есть и ещё одна проблема: предписания устранить нарушения управляющим компаниям выдаёт служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Пока в «ЖКС» направлено одно такое предписание и касается оно дома № 27 на ул. Талнахской – Стройнадзор провёл здесь внеплановую выездную проверку по государственному лицензионному контролю и выявил отсечение лестничных клеток возле 29 квартир. Допустив незаконную установку дверей, «Жилкомсервис» тем самым нарушил действующее жилищное законодательство и должен теперь принять меры по устранению выявленных нарушений. Поэтому в данном случае компании не остаётся ничего другого, как начать демонтаж.Как объяснил Калинин, в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с жалобами на незаконно возведённые тамбуры обращаются жильцы, которые не могут между собой договориться. Конфликт назрел и по Талнахской, 52.Отметим, что тамбур можно узаконить. Но надо получить на это разрешение от жильцов всего дома (не только своего подъезда). Для проведения голосования должно быть инициировано собрание жильцов, определена повестка дня, собраны листы с голосами и подписями. С порядком проведения данного мероприятия можно ознакомиться в управляющей компании. И если все собственники дали добро, то нужно согласовать перепланировку МКД в органах местного самоуправления. Кстати, сегодня пытаются и тамбуры сохранить, и закон при этом не нарушать жильцы лишь одного дома на территории «ЖКС».Фото Елизаветы Масленниковой