Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41976

18 декабря 2019, 15:07



«Юбилейный» приглашает в каникулы на новогодний концерт.

Центральным событием мероприятия станет своеобразный отчёт о работе в 2019 году двух любительских объединений КДЦ «Юбилейный» - хореографических коллективов «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся». Балетмейстер Надежда Перегонцева, наряду с уже полюбившимися зрителям постановками «Топотуха», «Весна», «Молитва казака», представит новые композиции «Манерные проходочки», «Три судьбы», «Бессарабские цыгане» и другие. Как отмечают в КДЦ «Юбилейный», программа концерта будет колоритной, разножанровой, насыщенной новогодним юмором. Телефоны для справок: 39-24-18, 39-26-72; касса - 39-85-41.

Просмотров:187 5 января в 15.00 в Культурно-досуговом центре «Юбилейный» состоится праздничный концерт «Новый год пришёл!». На сцену выйдут эстрадные исполнители Александр Хаджаев и Юрий Лабузов, Светлана Грешилова и Василиса Кузнецова, Антон Теплов и Анастасия Баулина, а также участницы клуба любителей восточного танца «Орхидея» под руководством Марии Фокиной.Центральным событием мероприятия станет своеобразный отчёт о работе в 2019 году двух любительских объединений КДЦ «Юбилейный» - хореографических коллективов «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся». Балетмейстер Надежда Перегонцева, наряду с уже полюбившимися зрителям постановками «Топотуха», «Весна», «Молитва казака», представит новые композиции «Манерные проходочки», «Три судьбы», «Бессарабские цыгане» и другие.Как отмечают в КДЦ «Юбилейный», программа концерта будет колоритной, разножанровой, насыщенной новогодним юмором.Телефоны для справок: 39-24-18, 39-26-72; касса - 39-85-41.