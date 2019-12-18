Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41978

18 декабря 2019, 15:12



Сегодня в Мурманске состоялось выездное заседание президиума госкомиссии по развитию Арктики.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев: «Система преференций будет предусматривать налоговые льготы по пяти группам проектов. Это проекты на континентальном шельфе, производство СПГ и газохимии, новые нефтяные месторождения в Арктике, проекты в сфере добычи твёрдых полезных ископаемых». Особый экономический режим может быть установлен в Арктической зоне уже в следующем году. Инвестиции в модернизацию составят 15 триллионов рублей. За 15 лет планируют открыть 200 тысяч рабочих мест.

Просмотров:190 Оно прошло под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. В центре внимания - преференции арктическим проектам и план развития инфраструктуры Северного морского пути. На заседании принято решение о создании на Кольском полуострове территории опережающего развития.Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев: «Система преференций будет предусматривать налоговые льготы по пяти группам проектов. Это проекты на континентальном шельфе, производство СПГ и газохимии, новые нефтяные месторождения в Арктике, проекты в сфере добычи твёрдых полезных ископаемых».Особый экономический режим может быть установлен в Арктической зоне уже в следующем году. Инвестиции в модернизацию составят 15 триллионов рублей. За 15 лет планируют открыть 200 тысяч рабочих мест.