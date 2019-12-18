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18 декабря 2019, 15:13

Пакет законопроектов по развитию Арктики заработает в июле 2020 года.


Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков в ходе заседания госкомиссии по Арктике.
17 декабря весь пакет законопроектов поступил в государственно-правовое управление президента, его одобрение ожидается к 17 января и предполагается, что до 6 февраля этот пакет поступит в Госдуму. Есть все основания полагать, что пакет документов удастся принять в ускоренном режиме и он начнёт работать уже в июле 2020 года, сообщает Крутиков.
Согласно предложению Минвостокразвития, поддержка проектов ведётся на всей территории Арктической зоны, никакие отдельные территории развития или экономические зоны не создаются, льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты, их максимальный объём - не больше 25% от инвестиций. Минимальная сумма, которую должен вложить инвестор в проект, - 10 млн рублей.
Все арктические льготы предусмотрены для четырёх групп инвестпроектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, производство сжиженного природного газа (СПГ) с включением сюда газохимии, а также прочие проекты. Для всех категорий инвестпроектов субъекты РФ получают право снижать до нуля региональные части земельного налога, а также налоги на прибыль и имущество.
Третья группа из перечисленных - льготы для месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях. К ним относятся новые участки «Роснефти» в Красноярском крае и местрождение «Пайяха» от «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова, объединённые проектом «Восток Ойл» на Таймыре.
Для компаний, реализующих проекты, не связанные с добычей углеводородов, министерства согласовали снижение ставки страховых взносов с текущих 30% до 7,6%, федеральную часть налога на прибыль в течение 10 лет планируется сделать нулевой. Для компаний, которые добывают твёрдые полезные ископаемые, предусмотрен инвестиционный вычет из НДПИ в размере понесённых расходов на строительство инфраструктуры, но не более чем 50% от суммы НДПИ, подлежащей выплате.
Фото Дениса Кожевникова
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