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18 декабря 2019, 15:17



«Газпром нефть» изучает возможность строительства нового морского терминала «Енисей» на Таймыре для вывоза продукции по Северному морскому пути.

В августе 2019 года «Газпром нефть» получила по заявительному принципу 12 лицензий на геологическое изучение участков на западе Таймыра, расположенных на территории Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Ранее на Таймыре у «Газпром нефти» активов не было. Как заявлял глава Роснедр Евгений Киселев, Енисей-Хатангская зона может стать новой нефтегазовой провинцией с огромными коммерческими запасами, куда вышли уже все крупные российские нефтегазовые компании. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:204 Ресурсная база проекта строительства порта «Енисей» в устье одноимённой реки составляет 1,3 млрд тонн жидких углеводородов, запуск терминала предполагается в 2027 году. Годовая отгрузка может составить до 20 млн тонн в год. После запуска проекта отчисления в региональный бюджет составят ориентировочно 155 млрд рублей, федеральный - 1,97 трлн рублей.В августе 2019 года «Газпром нефть» получила по заявительному принципу 12 лицензий на геологическое изучение участков на западе Таймыра, расположенных на территории Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Ранее на Таймыре у «Газпром нефти» активов не было. Как заявлял глава Роснедр Евгений Киселев, Енисей-Хатангская зона может стать новой нефтегазовой провинцией с огромными коммерческими запасами, куда вышли уже все крупные российские нефтегазовые компании.Фото Дениса Кожевникова