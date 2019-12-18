Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41981

18 декабря 2019, 15:35



Подведены итоги чемпионата города по классическим шахматам.

Ближайшие соревнования - новогодний боту-турнир - пройдут 22 декабря на стадионе «Заполярник» с 14.00. А уже 11 января в Талнахе, в Центре внешкольной работы (ул. Кравца, 16), пройдёт товарищеская встреча сборной Центрального района против сборной Талнаха. Фото участников соревнований

Просмотров:183 В соревнованиях сразились шахматисты всех возрастов начиная с 6 лет. В итоге победу праздновали: Игорь Николаев (в категории «мужчины»), Владислав Шамов («юноши»), Гульнара Гусейнова («девушки»).Ближайшие соревнования - новогодний боту-турнир - пройдут 22 декабря на стадионе «Заполярник» с 14.00.А уже 11 января в Талнахе, в Центре внешкольной работы (ул. Кравца, 16), пройдёт товарищеская встреча сборной Центрального района против сборной Талнаха.Фото участников соревнований