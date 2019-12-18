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18 декабря 2019, 16:21

В норильском следственном отделе пройдёт приём граждан по вопросам трудовых и социальных прав.


Завтра, 19 декабря, в следственном отделе по Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия состоится единый приём граждан по вопросам нарушения трудовых и социальных прав, ненадлежащего оказания медицинских услуг. В частности, задолженность по заработной плате, пенсии, стипендии, пособиям и иным социальным выплатам, необоснованные удержания, отсутствие трудовых отношений, выплата заработной платы в «конвертах» и т. д.
Приём граждан пройдёт с 11 до 13 часов в порядке живой очереди по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 7, второй подъезд, 6-й этаж. Телефон для справок 46-13-39.
При себе необходимо иметь паспорт.

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