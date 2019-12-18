Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41983

18 декабря 2019, 16:32



С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.

По информации пресс-службы ОПФР по Красноярскому краю, с начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае выдано более двухсот тысяч сертификатов. В настоящее время 77% владельцев сертификатов на материнский капитал частично или полностью распорядились средствами на общую сумму свыше 58 млрд рублей. Подавляющее большинство семей (91% заявлений) направили деньги на улучшение жилищных условий. Самое популярное направление (58% заявлений) – это погашение ипотечных кредитов и займов. Более десяти тысяч семей инвестировали средства в образование своих детей. Увеличивается число семей, направивших деньги на оплату за содержание малышей в детских садах, оплату услуг дополнительного образования. 73 владелицы сертификатов перечислили 13 млн рублей на накопительную часть своей будущей пенсии. Более двух тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату, 6 семей направили средства на приобретение товаров для детей-инвалидов. Напомним, что по федеральному закону для того чтобы у семьи появилось право на материнский капитал, ребёнок должен появиться на свет (или быть усыновлён) с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года. Однако получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Фото "РГ"

Просмотров:193 Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы материнского капитала увеличат с учётом темпов роста инфляции на 3%.По информации пресс-службы ОПФР по Красноярскому краю, с начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае выдано более двухсот тысяч сертификатов. В настоящее время 77% владельцев сертификатов на материнский капитал частично или полностью распорядились средствами на общую сумму свыше 58 млрд рублей. Подавляющее большинство семей (91% заявлений) направили деньги на улучшение жилищных условий. Самое популярное направление (58% заявлений) – это погашение ипотечных кредитов и займов.Более десяти тысяч семей инвестировали средства в образование своих детей. Увеличивается число семей, направивших деньги на оплату за содержание малышей в детских садах, оплату услуг дополнительного образования. 73 владелицы сертификатов перечислили 13 млн рублей на накопительную часть своей будущей пенсии. Более двух тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату, 6 семей направили средства на приобретение товаров для детей-инвалидов.Напомним, что по федеральному закону для того чтобы у семьи появилось право на материнский капитал, ребёнок должен появиться на свет (или быть усыновлён) с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года. Однако получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.Фото "РГ"