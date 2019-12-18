Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41984

18 декабря 2019, 16:38



Подожгли иномарку из-за ссоры с её владельцем.

В июне в дежурную часть полиции поступило сообщение о поджоге автомобиля Hyundai во дворе одного из домов на улице Талнахской. Сотрудники уголовного розыска установили, что между владельцем транспортного средства и одним из злоумышленников произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. Полицейские выяснили, что обвиняемый вместе со своим знакомым приобрели горючее вещество, после чего облили иномарку и подожгли. В результате автомобиль полностью сгорел, сумма ущерба составила 570 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленников задержали. Завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Просмотров:230 В Норильске перед судом предстанут двое обвиняемых в поджоге автомобиля.В июне в дежурную часть полиции поступило сообщение о поджоге автомобиля Hyundai во дворе одного из домов на улице Талнахской. Сотрудники уголовного розыска установили, что между владельцем транспортного средства и одним из злоумышленников произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.Полицейские выяснили, что обвиняемый вместе со своим знакомым приобрели горючее вещество, после чего облили иномарку и подожгли. В результате автомобиль полностью сгорел, сумма ущерба составила 570 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленников задержали. Завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.