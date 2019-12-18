Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41985

18 декабря 2019, 17:50



В новом году начнётся реконструкция моста на улице Октябрьской. Строительно-монтажные работы стартуют уже с 9 января.

- В будущем году строители начнут с обустройства стройплощадки, огородят территорию, установят знаки и демонтируют нынешний мост. Затем выполнят буровые работы и устройство опор под пролёты строения. Это наиболее трудоёмкое дело, и продлится оно весь следующий год. Глубина свай тут - 25 метров, согласно данным геологических изысканий. Такую глубину диктует технология строительства на территории. Параметры моста – 34,4 метра в длину, 16 метров в ширину, также мы учитываем пешеходные проходы по 1,5 метра с обеих сторон, - сообщает начальник технического отдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов. Затем, с декабря 2020-го по май 2021-го, будет технологический перерыв: минусовая погода не позволяет провести некоторые виды работ, например, бетонные. Завершение проекта намечено на октябрь 2021 года. Сергей Бойцов напомнил, что мост был выстроен в 1970-х годах прошлого века и к моменту закрытия находился в предаварийном состоянии.

Просмотров:203 Контракт на выполнение работ был заключён муниципалитетом в декабре, реконструкция будет вестись в течение двух лет подрядчиком, имеющим большой опыт ведения ремонтов в Норильске – это компания «Мост», на счету которой в том числе мост в районе гидропорта Валёк. Общая стоимость реализации проекта на Октябрьской – почти 205 миллионов рублей, из них 123 должны быть освоены в 2020 году и 82 миллиона рублей - в 2021-м.- В будущем году строители начнут с обустройства стройплощадки, огородят территорию, установят знаки и демонтируют нынешний мост. Затем выполнят буровые работы и устройство опор под пролёты строения. Это наиболее трудоёмкое дело, и продлится оно весь следующий год. Глубина свай тут - 25 метров, согласно данным геологических изысканий. Такую глубину диктует технология строительства на территории. Параметры моста – 34,4 метра в длину, 16 метров в ширину, также мы учитываем пешеходные проходы по 1,5 метра с обеих сторон, - сообщает начальник технического отдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов.Затем, с декабря 2020-го по май 2021-го, будеттехнологический перерыв: минусовая погода не позволяет провести некоторые виды работ, например, бетонные. Завершение проекта намечено на октябрь 2021 года.Сергей Бойцов напомнил, что мост был выстроен в 1970-х годах прошлого века и к моменту закрытия находился в предаварийном состоянии.