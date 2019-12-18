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18 декабря 2019, 18:32



Завтра православные отметят день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, которого особо почитают на Таймыре.

Святой Николай Чудотворец с древних времён считается особым покровителем путешественников и мореплавателей. Наши предки называли его первым перед Богом заступником. Этого святого искренне почитают и коренные северные народы как небесного помощника в трудные моменты жизни. Известно, что старинный станок Часовня, в районе слияния рек Норильской и Рыбной, был так назван из-за возведённой там в 1862 году деревянной Свято-Никольской часовни. К слову, в экспозиции Музея Норильска на Ленинском пр., 14, представлена древняя икона Николая Чудотворца, которой поклонялись наши предки на Таймыре. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:211 В главном храме Норильской епархии - кафедральном Свято-Скорбященском соборе - утром состоится праздничная литургия, а в 13 часов отслужат акафист в честь этого святого, одного из самых любимых на Руси. В 13 часов пройдёт чтение акафиста с молебном и в часовне Святого Николая Чудотворца на первом этаже Административно-делового центра. Торжественные службы пройдут и в храмах Игарки и Диксона, где освящены Свято-Никольские храмы.Святой Николай Чудотворец с древних времён считается особым покровителем путешественников и мореплавателей. Наши предки называли его первым перед Богом заступником. Этого святого искренне почитают и коренные северные народы как небесного помощника в трудные моменты жизни. Известно, что старинный станок Часовня, в районе слияния рек Норильской и Рыбной, был так назван из-за возведённой там в 1862 году деревянной Свято-Никольской часовни.К слову, в экспозиции Музея Норильска на Ленинском пр., 14, представлена древняя икона Николая Чудотворца, которой поклонялись наши предки на Таймыре.Фото Ирины Даниленко