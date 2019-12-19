Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41987

19 декабря 2019, 11:02



strana2020.ru. Начал работу сайт Всероссийской переписи населения.

В разделе «Новости» постоянно публикуется самая свежая и актуальная информация: сообщения, пресс-релизы, анонсы предстоящих событий, а также комментарии руководителей Росстата и экспертов. Наиболее интересные статьи о переписи, вышедшие в СМИ, находятся в разделе «Публикации». Библиотека материалов о переписи 2020 года постоянно пополняется. Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и предоставляет посетителям возможность самим принять участие в главном статистическом событии десятилетия. Поэтому уже скоро на сайте появится раздел «Конкурсы и викторины», где можно будет найти информацию о конкурсе на выбор талисмана ВПН-2020, о конкурсе детского рисунка, конкурсах фотографий и видеороликов, а также о викторине. Любители творческих состязаний смогут зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету, через который можно будет отправлять работы и голосовать за конкурсантов. В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с информацией об условиях работы во время переписи, а также найти ссылки на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собраны все законодательные и нормативные документы, касающиеся ВПН-2020. Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

Просмотров:226 Яркий мультимедийный ресурс будет знакомить посетителей с ходом подготовки и проведения переписи. Здесь собрана вся информация о том, как будет проходить Всероссийская перепись населения 2020 года, что нужно знать о ней каждому жителю России и как новые технологии перевернули наше представление о статистике.В разделе «Новости» постоянно публикуется самая свежая и актуальная информация: сообщения, пресс-релизы, анонсы предстоящих событий, а также комментарии руководителей Росстата и экспертов. Наиболее интересные статьи о переписи, вышедшие в СМИ, находятся в разделе «Публикации». Библиотека материалов о переписи 2020 года постоянно пополняется.Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и предоставляет посетителям возможность самим принять участие в главном статистическом событии десятилетия. Поэтому уже скоро на сайте появится раздел «Конкурсы и викторины», где можно будет найти информацию о конкурсе на выбор талисмана ВПН-2020, о конкурсе детского рисунка, конкурсах фотографий и видеороликов, а также о викторине. Любители творческих состязаний смогут зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету, через который можно будет отправлять работы и голосовать за конкурсантов.В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с информацией об условиях работы во время переписи, а также найти ссылки на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собраны все законодательные и нормативные документы, касающиеся ВПН-2020.Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).