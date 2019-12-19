Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41987
19 декабря 2019, 11:02

strana2020.ru. Начал работу сайт Всероссийской переписи населения.


Яркий мультимедийный ресурс будет знакомить посетителей с ходом подготовки и проведения переписи. Здесь собрана вся информация о том, как будет проходить Всероссийская перепись населения 2020 года, что нужно знать о ней каждому жителю России и как новые технологии перевернули наше представление о статистике.
В разделе «Новости» постоянно публикуется самая свежая и актуальная информация: сообщения, пресс-релизы, анонсы предстоящих событий, а также комментарии руководителей Росстата и экспертов. Наиболее интересные статьи о переписи, вышедшие в СМИ, находятся в разделе «Публикации». Библиотека материалов о переписи 2020 года постоянно пополняется.
Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и предоставляет посетителям возможность самим принять участие в главном статистическом событии десятилетия. Поэтому уже скоро на сайте появится раздел «Конкурсы и викторины», где можно будет найти информацию о конкурсе на выбор талисмана ВПН-2020, о конкурсе детского рисунка, конкурсах фотографий и видеороликов, а также о викторине. Любители творческих состязаний смогут зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету, через который можно будет отправлять работы и голосовать за конкурсантов.
В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с информацией об условиях работы во время переписи, а также найти ссылки на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собраны все законодательные и нормативные документы, касающиеся ВПН-2020.
Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

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    Список новостей

 19 декабря 2019 
19:36   Мобильный видеомонтаж: премудрости и лайфхаки. В Норильске мастер-классы даёт именитый московский режиссёр: в число слушателей попали и журналисты «Заполярки». 18:23   Новая единая диспетчерская запущена в «Медвежьем ручье».
18:03   Сегодня в администрации наградили людей, которые помогли Норильску победить в конкурсе «Город для детей». 17:44   ГЦК приглашает горожан на первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».
17:43   Новую подземную технику по программе повышения эффективности производства опробуют на руднике «Заполярный» предприятия «Медвежий ручей». 17:35   «Норникель»: кибербезопасность – ключевой фактор успешной цифровизации промышленных предприятий.
16:41   Во время пожара в приюте для животных «Даря надежду» погибли около ста кошек и собак. 16:36   Работу глав городов и районов Красноярского края будут оценивать по-новому.
16:33   Принят закон по бесплатным лекарствам для сердечников. 16:15   Авиакомпания NordStar отметила свой 11-й день рождения.
15:57   В Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Тренер из Норильска – в судейском составе. 13:56   Историк архитектуры Татьяна Эфрусси готова рассказать о результатах своего исследования в Норильске.
12:44   Аэропорт «Норильск» закупил новое досмотровое оборудование. 12:40   Норильчане написали тест по истории Отечества.
11:40   В крае представили новую систему оценки эффективности работы органов местного самоуправления. 11:02   strana2020.ru. Начал работу сайт Всероссийской переписи населения.

 18 декабря 2019 
18:32   Завтра православные отметят день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, которого особо почитают на Таймыре. 17:50   В новом году начнётся реконструкция моста на улице Октябрьской. Строительно-монтажные работы стартуют уже с 9 января.
16:38   Подожгли иномарку из-за ссоры с её владельцем. 16:32   С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.
16:21   В норильском следственном отделе пройдёт приём граждан по вопросам трудовых и социальных прав. 15:35   Подведены итоги чемпионата города по классическим шахматам.
15:17   «Газпром нефть» изучает возможность строительства нового морского терминала «Енисей» на Таймыре для вывоза продукции по Северному морскому пути. 15:13   Пакет законопроектов по развитию Арктики заработает в июле 2020 года.
15:12   Сегодня в Мурманске состоялось выездное заседание президиума госкомиссии по развитию Арктики. 15:07   «Юбилейный» приглашает в каникулы на новогодний концерт.
14:51   На следующей неделе «Жилкомсервис» приступает к демонтажу незаконно установленных тамбурных дверей. 14:50   «Норникель» в пример: корпорация «Росатом» инициировала перенос в Мурманск заседание президиума госкомиссии по Арктике.
14:46   С нового года взносы за капремонт поднимутся на 7%. 14:02   Северным оленям в Красноярском крае начнут выдавать «паспорта».
13:44   Норильские полицейские вручили паспорта юным северянам. 13:37   Кинокомплекс «Родина» приглашает гостей и жителей Норильска на бесплатные новогодние фотосессии.
13:33   Норильская пенсионерка перевела мошеннику более 1,4 млн рублей. 12:48   «Норникель» возглавил список устойчивого развития компаний, ведущих свою деятельность на территории Арктической зоны России.
12:20   Кубок Ледовой арены «Таймыр» уехал в Норильск. 11:49   На краевом родительском собрании рассказали о предстоящих экзаменах.
10:52   Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года.

 17 декабря 2019 
17:11   Дельфийские игры в 2020 году посвятят 75-летию Победы. 17:00   Двенадцать норильских фигуристок отправятся в образовательный центр «Сириус» в Сочи благодаря президентскому образовательному фонду «Талант и успех».
16:49   Краевое правительство утвердило новые меры поддержки учителей, многодетных семей и народных дружинников. 16:35   Александр Пестряков: «Красные Камни должны получить особый статус».
16:22   Финансовый супермаркет «Акционер» - это выгодное вложение денег, купля-продажа акций, торговля на российском и международном рынке. 16:07   Сегодня на очередной сессии принят бюджет Норильска на ближайший трёхлетний период.
16:07   Перед Новым годом ДПС будет искать ёлки в машинах у водителей. 15:50   Миграция оленя на юг. Азербайджан, Иран и Турция намерены закупать таймырскую оленину.
14:45   Квартира в жилом комплексе «Серебряный берег» города Ейска - это отличный баланс цены и качества. 14:17   Норильчанин Сергей Мерцалов стал чемпионом Европы по классическому стритлифтингу и его отдельным движениям.
13:57   Минюст предлагает запретить передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ. 12:41   Вывоз по накоплению: Минприроды подготовило изменения в законодательство, позволяющие во всех случаях оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению, а не по нормативам.
12:32   На перепись населения в 2020 году планируют потратить 33 млрд рублей.




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