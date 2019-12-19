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19 декабря 2019, 11:40



В крае представили новую систему оценки эффективности работы органов местного самоуправления.

О новых подходах рассказал министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. По поручению губернатора в регионе разработана система оценки эффективности работы органов местного самоуправления. Утверждён перечень критериев, по которым оценивается деятельность руководства территорий, отчёты о проделанной работе будут формироваться ежеквартально. Отметим, что в разработке системы оценки участвовали не только представители органов исполнительной власти края. В начале 2019 года создана рабочая группа, в которую вошли главы трёх городов и семи районов края. Егор Васильев отметил, что руководство территорий положительно оценило обновленную систему оценки. По их мнению, она может стать действенным инструментом мотивации органов местного самоуправления к повышению качества жизни и предоставляемых услуг в территориях. Работа на местах будет оцениваться по двум основным направлениям – результатам хозяйственной деятельности и по тому, как население оценивает деятельность руководства муниципалитета, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. «Власть должна работать не для себя самой, а для людей, которые эту власть формируют. Система оценок предлагает возможность посмотреть на соседей, посмотреть, где вы отстаёте, где у вас сильные стороны. Мы начали это дело, чтобы люди чувствовали пульс нашей работы, и чтобы вы сверяли свои решения с мнением людей. Результаты оценки мы будем учитывать при принятии конкретных кадровых решений», – подчеркнул глава региона Александр Усс. Также глава региона поручил разработать механизм поощрения территорий, которые покажут наибольшую результативность и эффективность в управлении и решении социально-экономических задач, направленных на повышение качества жизни людей. Фото с сайта krskstate.ru

Просмотров:183 О новых подходах рассказал министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. По поручению губернатора в регионе разработана система оценки эффективности работы органов местного самоуправления. Утверждён перечень критериев, по которым оценивается деятельность руководства территорий, отчёты о проделанной работе будут формироваться ежеквартально.Отметим, что в разработке системы оценки участвовали не только представители органов исполнительной власти края. В начале 2019 года создана рабочая группа, в которую вошли главы трёх городов и семи районов края.Егор Васильев отметил, что руководство территорий положительно оценило обновленную систему оценки. По их мнению, она может стать действенным инструментом мотивации органов местного самоуправления к повышению качества жизни и предоставляемых услуг в территориях.Работа на местах будет оцениваться по двум основным направлениям – результатам хозяйственной деятельности и по тому, как население оценивает деятельность руководства муниципалитета, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.«Власть должна работать не для себя самой, а для людей, которые эту власть формируют. Система оценок предлагает возможность посмотреть на соседей, посмотреть, где вы отстаёте, где у вас сильные стороны. Мы начали это дело, чтобы люди чувствовали пульс нашей работы, и чтобы вы сверяли свои решения с мнением людей. Результаты оценки мы будем учитывать при принятии конкретных кадровых решений», – подчеркнул глава региона Александр Усс.Также глава региона поручил разработать механизм поощрения территорий, которые покажут наибольшую результативность и эффективность в управлении и решении социально-экономических задач, направленных на повышение качества жизни людей.Фото с сайта krskstate.ru