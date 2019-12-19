Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41989

19 декабря 2019, 12:40



Норильчане написали тест по истории Отечества.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Большая история» и предваряет начало Года памяти и славы, которым президент России объявил 2020 год. Основная площадка теста базировалась в Молодёжном центре. Акцию поддержали школьники. По мнению директора школы № 13, в таких тестах должна участвовать прежде всего молодёжь: «История — это то, что нельзя игнорировать. Если не работать в этом направлении с молодёжью, то ребята могут забыть свою собственную историю», – отметил Радик Каримов. Всего тест написали 60 норильчан. Результаты обработаны и отправлены главным организаторам теста. В ближайшее время участники получат сертификаты с результатами тестирования. Фото Влады Зубиной ⠀

Просмотров:201 В Норильске акцию провели члены молодёжного парламента Роман Потапенко, Исмаил Байрамов и Георгий Шейбин.Мероприятие организовано в рамках проекта «Большая история» и предваряет начало Года памяти и славы, которым президент России объявил 2020 год.Основная площадка теста базировалась в Молодёжном центре. Акцию поддержали школьники. По мнению директора школы№ 13, в таких тестах должна участвовать прежде всего молодёжь: «История — это то, что нельзя игнорировать. Если не работать в этом направлении с молодёжью, то ребята могут забыть свою собственную историю», – отметил Радик Каримов.Всего тест написали 60 норильчан. Результаты обработаны и отправлены главным организаторам теста. В ближайшее время участники получат сертификаты с результатами тестирования.Фото Влады Зубиной