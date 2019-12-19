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19 декабря 2019, 12:44



Аэропорт «Норильск» закупил новое досмотровое оборудование.

- Всё оборудование сертифицировано и уже успешно применяется в деле. Статистика выявлений запрещённых к провозу предметов и веществ стала лучше, - сказал Сергей Ерастов. Как ранее сообщалось, норильский аэропорт (ежегодный пассажиропоток около 460 тысяч человек) занял третье место в конкурсе транспортной безопасности среди аэропортов России. Фото Ирины Яринской

Просмотров:242 Технические средства обеспечения транспортной безопасности были приобретены в рамках программы инвестиционных проектов «Норникеля». Это рентгеновские аппараты, стационарные металлоискатели, детекторы взрывчатых веществ, обнаружители химико-биологических опасных веществ и предметов, снегоход для патрулирования охранного периметра аэропорта и прочее. Оборудование уже применяется на практике. По словам заместителя начальника службы авиационной безопасности аэропорта «Норильск» Сергея Ерастова, в следующем году планируется дооснастить посты контрольно-пропускных пунктов.- Всё оборудование сертифицировано и уже успешно применяется в деле. Статистика выявлений запрещённых к провозу предметов и веществ стала лучше, - сказал Сергей Ерастов.Как ранее сообщалось, норильский аэропорт (ежегодный пассажиропоток около 460 тысяч человек) занял третье место в конкурсе транспортной безопасности среди аэропортов России.Фото Ирины Яринской