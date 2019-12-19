Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41991

19 декабря 2019, 13:56



Историк архитектуры Татьяна Эфрусси готова рассказать о результатах своего исследования в Норильске.

В нашем городе она провела три недели, работая над проектом «Улица нашей памяти». Ей удалось исследовать небольшой, но очень важный фрагмент истории города. Татьяна реконструировала улицу в памяти жителей, которым удалось застать расцвет Севастопольской. Проект, основанный на фотографиях из семейных архивов, воспоминаниях и личных историях норильчан: «Это была единственная улица, на домах которой ласточки вили гнёзда»; «В конце улицы был театр, и на спектакль мы ходили в лаковых туфлях, даже в минус сорок». Трансформация Севастопольской, её исчезновение и жизнь в тёплых воспоминаниях горожан получили своё отражение в авторском проекте Татьяны Эфрусси. 20 декабря в 18.30 резидентка представит результаты исследования в PolArt-резиденции и пригласит норильчан на экскурсию по «Улице нашей памяти». Экскурсионные группы формируются по предварительной записи по телефону 8-913-490-45-91, Римская Юлия. Добавим, грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».

Просмотров:191 В нашем городе она провела три недели, работая над проектом «Улица нашей памяти». Ей удалось исследовать небольшой, но очень важный фрагмент истории города. Татьяна реконструировала улицу в памяти жителей, которым удалось застать расцвет Севастопольской. Проект, основанный на фотографиях из семейных архивов, воспоминаниях и личных историях норильчан: «Это была единственная улица, на домах которой ласточки вили гнёзда»; «В конце улицы был театр, и на спектакль мы ходили в лаковых туфлях, даже в минус сорок».Трансформация Севастопольской, её исчезновение и жизнь в тёплых воспоминаниях горожан получили своё отражение в авторском проекте Татьяны Эфрусси. 20 декабря в 18.30 резидентка представит результаты исследования в PolArt-резиденции и пригласит норильчан на экскурсию по «Улице нашей памяти». Экскурсионные группы формируются по предварительной записи по телефону 8-913-490-45-91, Римская Юлия.Добавим, грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».