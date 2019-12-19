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19 декабря 2019, 15:57



В Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Тренер из Норильска – в судейском составе.

Елена Рагулина, старший тренер отделения фигурного катания Норильской спортивной школы по зимним видам спорта, председатель Норильской федерации фигурного катания, судья 1-й судейской категории, имеет большой опыт в судействе. Её часто приглашают главным судьей на краевые соревнования. В марте нынешнего года она работала и на Всемирной зимней универсиаде. – Хотя требования на спортивных мероприятиях разного уровня совпадают, так как основываются на международных стандартах судейства, но на таких масштабных, как Универсиада, многое узнаёшь заново, – рассказывает наша собеседница. - Например, момент с остановками в катании: развязался ли у спортсмена шнурок или возникла другая причина – он может прервать выступление. В Норильске такого не бывает, а на крупных соревнованиях – довольно часто. И здесь нужно чётко соблюсти регламент: остановить время, музыку, затем возобновить хронометраж. Красноярскую федерацию фигурного катания устроила работа универсиадского судейского состава, и она решила оставить его на чемпионат России в неизменном виде. У судей на спортивных мероприятиях чётко определены функции. В частности, наша героиня на чемпионате будет работать в обслуживающей группе, что подразумевает обработку заявок, документов, проверку медицинского допуска, контроль жеребьёвки и выхода спортсменов на лёд, проверку музыкального сопровождения. К слову, музыка для выступления должна быть записана только на CD – на флешке или другом носителе звук хуже. - Что касается спортсменов-участников, в основном они из Москвы и Питера, – поясняет Елена. – Это закономерно, потому что способные ученики из регионов, в том числе и из Норильска, к возрасту 13-14 лет стараются перебраться в столичные спортивные школы, чтобы иметь больше возможностей для развития. У нас в городе много способных ребят, которые стремятся продолжить карьеру в фигурном катании. Участие в работе крупных соревнований даст Елене Рагулиной возможность получить всероссийскую судейскую категорию. А затем - и международную. Фото из архива Елены Рагулиной

Просмотров:194 С 26 по 29 декабря в Ледовом дворце «Платинум-Арена» в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. В течение первых трёх дней сильнейшие фигуристы страны откатают обязательную программу, 29 декабря - показательные выступления. По итогам этих соревнований будет утверждён окончательный состав сборной России по фигурному катанию, которому предстоит уже в конце января 2020 года выступить на чемпионате Европы в Австрии и в марте – на чемпионе мира в Канаде.Елена Рагулина, старший тренер отделения фигурного катания Норильской спортивной школы по зимним видам спорта, председатель Норильской федерации фигурного катания, судья 1-й судейской категории, имеет большой опыт в судействе. Её часто приглашают главным судьей на краевые соревнования. В марте нынешнего года она работала и на Всемирной зимней универсиаде.– Хотя требования на спортивных мероприятиях разного уровня совпадают, так как основываются на международных стандартах судейства, но на таких масштабных, как Универсиада, многое узнаёшь заново, – рассказывает наша собеседница. - Например, момент с остановками в катании: развязался ли у спортсмена шнурок или возникла другая причина – он может прервать выступление. В Норильске такого не бывает, а на крупных соревнованиях – довольно часто. И здесь нужно чётко соблюсти регламент: остановить время, музыку, затем возобновить хронометраж.Красноярскую федерацию фигурного катания устроила работа универсиадского судейского состава, и она решила оставить его на чемпионат России в неизменном виде.У судей на спортивных мероприятиях чётко определены функции. В частности, наша героиня на чемпионате будет работать в обслуживающей группе, что подразумевает обработку заявок, документов, проверку медицинского допуска, контроль жеребьёвки и выхода спортсменов на лёд, проверку музыкального сопровождения. К слову, музыка для выступления должна быть записана только на CD – на флешке или другом носителе звук хуже.- Что касается спортсменов-участников, в основном они из Москвы и Питера, – поясняет Елена. – Это закономерно, потому что способные ученики из регионов, в том числе и из Норильска, к возрасту 13-14 лет стараются перебраться в столичные спортивные школы, чтобы иметь больше возможностей для развития. У нас в городе много способных ребят, которые стремятся продолжить карьеру в фигурном катании.Участие в работе крупных соревнований даст Елене Рагулиной возможность получить всероссийскую судейскую категорию. А затем - и международную.Фото из архива Елены Рагулиной