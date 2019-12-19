Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41993

19 декабря 2019, 16:15



Авиакомпания NordStar отметила свой 11-й день рождения.

С первого дня работы Норильск был основным городом присутствия NordStar. Сегодня из северного города круглый год отправляются регулярные рейсы более чем по 15 направлениям, и ежегодно география полётов из Норильска на материк расширяется. В 2019 году новым для Норильска направлением стал прямой рейс в Воронеж, который не только связал жителей этого города с ещё одним пунктом европейской части России, но и дал возможность добраться до пяти близлежащих с Воронежем городов с удобным автобусным сообщением из аэропорта назначения. Рейс по данному направлению продолжит выполняться в весенне-летнем сезоне 2020 года. Помимо этого рейса за этот год авиакомпания открыла ещё восемь новых маршрутов из Красноярска, Москвы, Кемерово, Томска и других городов. В августе 2019-го парк авиакомпании пополнился новым самолётом – Boeing 737-800, а в начале осени открыты собственные станции технического обслуживания воздушных судов в Красноярске и Норильске, основной задачей которых стало поддержание лётной годности собственного авиапарка. Важным событием 2019 года стало вступление компании в Международную ассоциацию воздушного транспорта IATA. NordStar стала 10-й авиакомпанией в России и 292-й организацией в мире, получившей членство в ассоциации. Новый статус позволит NordStar продолжать сотрудничество с ведущими участниками мирового авиационного рынка, перенимать лучшие мировые практики в вопросах организации авиаперевозок и внедрять самые современные технологии и сервисы по обслуживанию пассажиров. Оставаясь на протяжении 11 лет верной ключевым принципам работы – обеспечению безопасности полётов и высокого качества обслуживания и сервиса в полете и на земле, авиакомпания NordStar продолжит непрерывно развиваться, совершенствуясь из года в год и предлагая пассажирам всё больше возможностей для комфортных путешествий.

Просмотров:167 Торговая марка авиакомпании NordStar появилась в 2008 году, дав старт пассажирским авиационным перевозкам из Норильска в Москву и Красноярск на трёх самолётах типа Boeing 737-800.С первого дня работы Норильск был основным городом присутствия NordStar. Сегодня из северного города круглый год отправляются регулярные рейсы более чем по 15 направлениям, и ежегодно география полётов из Норильска на материк расширяется.В 2019 году новым для Норильска направлением стал прямой рейс в Воронеж, который не только связал жителей этого города с ещё одним пунктом европейской части России, но и дал возможность добраться до пяти близлежащих с Воронежем городов с удобным автобусным сообщением из аэропорта назначения. Рейс по данному направлению продолжит выполняться в весенне-летнем сезоне 2020 года.Помимо этого рейса за этот год авиакомпания открыла ещё восемь новых маршрутов из Красноярска, Москвы, Кемерово, Томска и других городов.В августе 2019-го парк авиакомпании пополнился новым самолётом – Boeing 737-800, а в начале осени открыты собственные станции технического обслуживания воздушных судов в Красноярске и Норильске, основной задачей которых стало поддержание лётной годности собственного авиапарка.Важным событием 2019 года стало вступление компании в Международную ассоциацию воздушного транспорта IATA. NordStar стала 10-й авиакомпанией в России и 292-й организацией в мире, получившей членство в ассоциации. Новый статус позволит NordStar продолжать сотрудничество с ведущими участниками мирового авиационного рынка, перенимать лучшие мировые практики в вопросах организации авиаперевозок и внедрять самые современные технологии и сервисы по обслуживанию пассажиров.Оставаясь на протяжении 11 лет верной ключевым принципам работы – обеспечению безопасности полётов и высокого качества обслуживания и сервиса в полете и на земле, авиакомпания NordStar продолжит непрерывно развиваться, совершенствуясь из года в год и предлагая пассажирам всё больше возможностей для комфортных путешествий.