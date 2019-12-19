Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41994

19 декабря 2019, 16:33



Принят закон по бесплатным лекарствам для сердечников.

Речь идёт о бесплатном предоставлении лекарств жителям края, которые перенесли острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты и операции на сердце. Для получения препаратов не нужно будет доказывать нуждаемость или иметь льготный статус. У человека будет право получить лекарство бесплатно. Обеспечивать лекарственными препаратами пациента станут в течение одного года по утверждённому перечню. Новая мера начнёт действовать с 1 января 2020 года. На реализацию необходимо 137,5 млн рублей, из которых 93% - это федеральные средства.

Просмотров:172 Депутаты Заксобрания края приняли в первом и во втором чтениях законопроект «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае».Речь идёт о бесплатном предоставлении лекарств жителям края, которые перенесли острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты и операции на сердце. Для получения препаратов не нужно будет доказывать нуждаемость или иметь льготный статус. У человека будет право получить лекарство бесплатно.Обеспечивать лекарственными препаратами пациента станут в течение одного года по утверждённому перечню.Новая мера начнёт действовать с 1 января 2020 года. На реализацию необходимо 137,5 млн рублей, из которых 93% - это федеральные средства.