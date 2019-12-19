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19 декабря 2019, 16:36



Работу глав городов и районов Красноярского края будут оценивать по-новому.

В правительстве края пояснили: до сих пор существовала только федеральная система оценки работы власти. Она учитывала в основном экономические достижения районов края, а они порой зависят не от местных администраций, а от внешних факторов - например, от появившихся инвесторов. Новый подход позволит разобраться, что для своей территории делают именно сами главы городов и посёлков.

Просмотров:166 Об этом завил глава региона Александр Усс на последнем в этом году губернаторском совете. Новая система оценки включает в себя ряд критериев, главные из них - два: во-первых, будут учитывать результат хозяйственной деятельности, во-вторых, мнение жителей об эффективности местной власти. Подводить итоги будут каждый квартал. Александр Усс отметил, что эту систему ещё нужно совершенствовать, и призвал руководителей территорий вносить свои предложения.В правительстве края пояснили: до сих пор существовала только федеральная система оценки работы власти. Она учитывала в основном экономические достижения районов края, а они порой зависят не от местных администраций, а от внешних факторов - например, от появившихся инвесторов. Новый подход позволит разобраться, что для своей территории делают именно сами главы городов и посёлков.