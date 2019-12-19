Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41996

19 декабря 2019, 16:41



Во время пожара в приюте для животных «Даря надежду» погибли около ста кошек и собак.

Дознаватели же норильской пожарной части пояснили, что предположительно произошло короткое замыкание электропроводки. Пожар начался на первом этаже, в тамбуре. Общая площадь горения составила 70 квадратных метров. Пожарные говорят, что хозяйка приюта затруднялась сказать, сколько точно животных находились в здании. По разным данным, их было от 100 до 200. Погибли 70 собак и все кошки. По факту возгорания сейчас проводится проверка. Прибывшие на пожарище норильчане обнаружили более десяти собак, чудом уцелевших и надышавшихся угарным газом. Позднее, после тщательного осмотра в ветеринарной клинике, у некоторых нашли ожоги. Часть спасённых животных находится у волонтёров, некоторых отправили в «Бытовик». Стоит отметить, что после пожара 25 выживших собак остались запертыми в здании сгоревшего приюта. Ночью неизвестные вскрыли дверь и вывезли животных. Захарова написала в полицию заявление о краже. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:340 Информация о том, что горит здание приюта для бездомных животных на Заводской, 19, облетела соцсети 18 декабря около четырёх часов дня. Пожарные прибыли на место происшествия без промедления. По мнению председателя благотворительного фонда «Даря надежду» Марины Захаровой, произошёл поджог с эпицентром на втором этаже, где в принципе нет ничего горючего.Дознаватели же норильской пожарной части пояснили, что предположительно произошло короткое замыкание электропроводки. Пожар начался на первом этаже, в тамбуре. Общая площадь горения составила 70 квадратных метров. Пожарные говорят, что хозяйка приюта затруднялась сказать, сколько точно животных находились в здании. По разным данным, их было от 100 до 200. Погибли 70 собак и все кошки. По факту возгорания сейчас проводится проверка.Прибывшие на пожарище норильчане обнаружили более десяти собак, чудом уцелевших и надышавшихся угарным газом. Позднее, после тщательного осмотра в ветеринарной клинике, у некоторых нашли ожоги. Часть спасённых животных находится у волонтёров, некоторых отправили в «Бытовик».Стоит отметить, что после пожара 25 выживших собак остались запертыми в здании сгоревшего приюта. Ночью неизвестные вскрыли дверь и вывезли животных. Захарова написала в полицию заявление о краже.Фото Владимира Макушкина