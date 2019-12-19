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19 декабря 2019, 17:35



«Норникель»: кибербезопасность – ключевой фактор успешной цифровизации промышленных предприятий.

Начальник управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» Андрей Кульпин в своём выступлении отметил, что, реализуя программу инновационного развития и цифровизации, «Норникель» выстраивает эффективную систему управления информационной безопасностью. «Наши усилия направлены на упреждение. Уже на старте всех IT-инициатив, а также на всех этапах жизненного цикла информационных систем учитываются требования информационной безопасности», - подчеркнул он. Значительный интерес участников также вызвала тема подготовки и подбора квалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности. По словам Кульпина, пока спрос всё ещё превышает предложение, но «Норникель» ведёт активную работу в этом направлении, поддерживает инновационные стартапы, а также растит специалистов в своём собственном коллективе. В качестве примера эффективного механизма обмена лучшими практиками в сфере информационной безопасности он привёл созданный по инициативе «Норникеля» клуб «Безопасность информации в промышленности», объединивший руководителей подразделений киберзащиты ведущих российских компаний индустриального сектора. Фото "Ведомости"

Просмотров:152 Компания приняла участие в конференции «Кибербезопасность: законы, люди, технологии», организованной изданием «Ведомости». Особое внимание участники мероприятия уделили корпоративным опыту и практикам управления киберрисками, а также проблемам подбора квалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности.Начальник управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» Андрей Кульпин в своём выступлении отметил, что, реализуя программу инновационного развития и цифровизации, «Норникель» выстраивает эффективную систему управления информационной безопасностью.«Наши усилия направлены на упреждение. Уже на старте всех IT-инициатив, а также на всех этапах жизненного цикла информационных систем учитываются требования информационной безопасности», - подчеркнул он.Значительный интерес участников также вызвала тема подготовки и подбора квалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности. По словам Кульпина, пока спрос всё ещё превышает предложение, но «Норникель» ведёт активную работу в этом направлении, поддерживает инновационные стартапы, а также растит специалистов в своём собственном коллективе.В качестве примера эффективного механизма обмена лучшими практиками в сфере информационной безопасности он привёл созданный по инициативе «Норникеля» клуб «Безопасность информации в промышленности», объединивший руководителей подразделений киберзащиты ведущих российских компаний индустриального сектора.Фото "Ведомости"