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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:36 Мобильный видеомонтаж: премудрости и лайфхаки. В Норильске мастер-классы даёт именитый московский режиссёр: в число слушателей попали и журналисты «Заполярки».
18:23 Новая единая диспетчерская запущена в «Медвежьем ручье».
18:03 Сегодня в администрации наградили людей, которые помогли Норильску победить в конкурсе «Город для детей».
17:44 ГЦК приглашает горожан на первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».
17:43 Новую подземную технику по программе повышения эффективности производства опробуют на руднике «Заполярный» предприятия «Медвежий ручей».
17:35 «Норникель»: кибербезопасность – ключевой фактор успешной цифровизации промышленных предприятий.
16:41 Во время пожара в приюте для животных «Даря надежду» погибли около ста кошек и собак.
16:36 Работу глав городов и районов Красноярского края будут оценивать по-новому.
16:33 Принят закон по бесплатным лекарствам для сердечников.
16:15 Авиакомпания NordStar отметила свой 11-й день рождения.
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