Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41998

19 декабря 2019, 17:43



Новую подземную технику по программе повышения эффективности производства опробуют на руднике «Заполярный» предприятия «Медвежий ручей».

Техническое обновление проводится в рамках программы развития рудника «Заполярный», которая предусматривает поэтапное увеличение добычи руды на месторождении «Норильск-1» до девяти миллионов тонн ежегодно. В перспективе комбинированная отработка оставшихся запасов вкрапленных руд месторождения «Норильск-1» должна обеспечить сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:166 Всего в 2019 году горняки получили восемь единиц нового основного и вспомогательного оборудования. Это два самосвала грузоподъёмностью 40 тонн и две буровые установки анкерного крепления фирмы Sandvik, две машины для перевозки персонала Paus, погрузочно-доставочная машина (ПДМ) Caterpillar R1600H грузоподъёмностью 10,2, бутобой на базе ПДМ Sandvik LH410 и два буровых станка Sandvik D75KS.Техническое обновление проводится в рамках программы развития рудника «Заполярный», которая предусматривает поэтапное увеличение добычи руды на месторождении «Норильск-1» до девяти миллионов тонн ежегодно.В перспективе комбинированная отработка оставшихся запасов вкрапленных руд месторождения «Норильск-1» должна обеспечить сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет.Фото Дениса Кожевникова