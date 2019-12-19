Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41999

19 декабря 2019, 17:44



ГЦК приглашает горожан на первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».

- Мы хотим подарить Большому Норильску знакомство с авторскими работами в различных направлениях и техниках, – говорит Евгений Маршанкин. – На данный момент о своём участии заявили уже около 25 местных мастеров. Почти завершилась запись на мастер-классы к гостям города - Инне Афониной, которая работает в технике сухого валяния, и Ксении Шинковской, автору книг «Игрушки из войлока» и «Войлок. Все способы валяния». Инна приезжает к нам из Воронежской области, а Ксения - из Латвии. Мастерицы – участницы различных российских и международных конкурсов и фестивалей. Им есть чем поделиться с горожанами. Также норильчане познакомятся с творениями Кирилла Гагарина, который работает с кожей, с работами норильского ювелира Сергея Андрияненко, с творчеством мастера по витражам Анны Антипенко и многими другими художниками. Фестиваль ремёсел захватит ГЦК с первого по третий этажи. Помимо мастер-классов можно будет посмотреть выставку творческих работ, а юных норильчан порадует интерактивная музыкальная развлекательная программа «Мастерская Деда Мороза», которая начнётся в 16 часов в Большом зале ГЦК. В ней детвора окунётся в волшебство Нового года, узнает о тонкостях создания подарков. Стоимость билета на интерактивную программу – 150 рублей. Билеты - в кассе ГЦК. Телефон кассы 22-99-14. Вход на фестиваль свободный. Однако на мастер-классы необходимо записаться. Телефон для справок 22-84-46. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:148 Фестиваль пройдёт в это воскресенье, 22 декабря, с 12 до 20 часов в Городском центре культуры. На него приглашаются все желающие. Евгений Маршанкин, режиссёр этого яркого, динамичного и новогоднего события, рассказывает, что гости фестиваля смогут увидеть работы как норильских мастеров, так и рукодельниц, приглашённых с материка. Более того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах и сотворить своими руками новогоднюю поделку.- Мы хотим подарить Большому Норильску знакомство с авторскими работами в различных направлениях и техниках, – говорит Евгений Маршанкин. – На данный момент о своём участии заявили уже около 25 местных мастеров. Почти завершилась запись на мастер-классы к гостям города - Инне Афониной, которая работает в технике сухого валяния, и Ксении Шинковской, автору книг «Игрушки из войлока» и «Войлок. Все способы валяния». Инна приезжает к нам из Воронежской области, а Ксения - из Латвии. Мастерицы – участницы различных российских и международных конкурсов и фестивалей. Им есть чем поделиться с горожанами. Также норильчане познакомятся с творениями Кирилла Гагарина, который работает с кожей, с работами норильского ювелира Сергея Андрияненко, с творчеством мастера по витражам Анны Антипенко и многими другими художниками.Фестиваль ремёсел захватит ГЦК с первого по третий этажи. Помимо мастер-классов можно будет посмотреть выставку творческих работ, а юных норильчан порадует интерактивная музыкальная развлекательная программа «Мастерская Деда Мороза», которая начнётся в 16 часов в Большом зале ГЦК. В ней детвора окунётся в волшебство Нового года, узнает о тонкостях создания подарков. Стоимость билета на интерактивную программу – 150 рублей. Билеты - в кассе ГЦК. Телефон кассы 22-99-14.Вход на фестиваль свободный. Однако на мастер-классы необходимо записаться. Телефон для справок 22-84-46.Фото Натальи Черкашиной