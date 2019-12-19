Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42000

19 декабря 2019, 18:03



Сегодня в администрации наградили людей, которые помогли Норильску победить в конкурсе «Город для детей».

Второй год подряд перед Новым годом норильчане получают заслуженный подарок – победу в конкурсе городов России в номинации «Города с населением более 100 тысяч человек». Его проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году конкурс прошёл под слоганом «Города для детей». Участвовало там более 360 населённых пунктов из 72 субъектов России, что практически вдвое больше, чем в 2018 году. Помимо Норильска в нашей номинации были заявлены ещё 40 городов. Наш город представил на конкурс более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям, проведённых с апреля по октябрь. Общегородской план событий готовили специалисты Центра семьи «Норильский». Воплощали его в жизнь сотрудники 33 учреждений и организаций. Вчера их руководителям вручили дипломы главы города и копии конкурсного победного диплома. - Меня переполняет чувство гордости за Норильск, в котором так много делается для того, чтобы нашим детям, несмотря на климат, жилось комфортно и интересно. Понимаю, что нам ещё есть над чем работать, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы каждый ребёнок нашёл себе занятие по душе. Мы проводим такие масштабные праздники как «Чудо-Чадо-Карнавал». В этом году 1 июня, независимо от погоды, он объединил пять тысяч человек, - отметила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. - Я уверена, мы не остановимся на достигнутом. Поздравляю и благодарю все коллективы за отличную работу, каждого, кто помог достичь победы. В канун своего 66-го дня рождения «Заполярной Правде» вдвойне приятно сообщать о новом успехе города! Свою лепту в победу внесла и наш редактор Ксения Пирогова. С единомышленниками из семейного клуба «Малышандия» она провела для кайерканской детворы и их родителей несколько праздников, которые вошли в общегородской план мероприятий, заявленных на конкурс «Города для детей». Редакция газеты поздравляет всех причастных к новой победе Норильска! Пусть наши дети будут счастливы в нём и любимы, а когда подрастут, непременно ответят городу тем же. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:162 Норильск – для детей. Так есть и так будет. Ради этого в нашем городе работают сотни людей: придумывают множество праздников, уроков, соревнований, чтобы и зимой, и летом юные норильчане радовались, гармонично развивались, учились общаться и любили свой родной Норильск.Второй год подряд перед Новым годом норильчане получают заслуженный подарок – победу в конкурсе городов России в номинации «Города с населением более 100 тысяч человек». Его проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году конкурс прошёл под слоганом «Города для детей». Участвовало там более 360 населённых пунктов из 72 субъектов России, что практически вдвое больше, чем в 2018 году. Помимо Норильска в нашей номинации были заявлены ещё 40 городов.Наш город представил на конкурс более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям, проведённых с апреля по октябрь. Общегородской план событий готовили специалисты Центра семьи «Норильский». Воплощали его в жизнь сотрудники 33 учреждений и организаций. Вчера их руководителям вручили дипломы главы города и копии конкурсного победного диплома.- Меня переполняет чувство гордости за Норильск, в котором так много делается для того, чтобы нашим детям, несмотря на климат, жилось комфортно и интересно. Понимаю, что нам ещё есть над чем работать, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы каждый ребёнок нашёл себе занятие по душе. Мы проводим такие масштабные праздники как «Чудо-Чадо-Карнавал». В этом году 1 июня, независимо от погоды, он объединил пять тысяч человек, - отметила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. - Я уверена, мы не остановимся на достигнутом. Поздравляю и благодарю все коллективы за отличную работу, каждого, кто помог достичь победы.В канун своего 66-го дня рождения «Заполярной Правде» вдвойне приятно сообщать о новом успехе города! Свою лепту в победу внесла и наш редактор Ксения Пирогова. С единомышленниками из семейного клуба «Малышандия» она провела для кайерканской детворы и их родителей несколько праздников, которые вошли в общегородской план мероприятий, заявленных на конкурс «Города для детей». Редакция газеты поздравляет всех причастных к новой победе Норильска! Пусть наши дети будут счастливы в нём и любимы, а когда подрастут, непременно ответят городу тем же.Фото Владимира Макушкина