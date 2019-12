Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42001

19 декабря 2019, 18:23



Новая единая диспетчерская запущена в «Медвежьем ручье».

В диспетчерской установлены мощные компьютеры, позволяющие работать в автоматизированных системах «Диспетчеризация», «Диспетчерская сводка», «Учёт поступающей руды». Источник бесперебойного питания, обеспечивающий автономную работу, специализированная мебель и оборудование, интерактивная система VIA GO дают возможность участникам совещаний выводить изображение на видеостену с портативных устройств. В комплекс видеоинформации выводятся изображения почти со ста камер на самых разных участках, позволяющих контролировать производственный процесс в режиме онлайн и оперативно принимать нужные решения. Фото Дениса Кожевникова

