Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42002

19 декабря 2019, 19:36



Мобильный видеомонтаж: премудрости и лайфхаки. В Норильске мастер-классы даёт именитый московский режиссёр: в число слушателей попали и журналисты «Заполярки».

Мастер-классы проходят в рамках масштабного культурно-просветительского проекта, организованного «Енисей кино» и Фондом Михаила Прохорова. Официальная презентация проекта состоялась на XIII ежегодной Красноярской ярмарке книжной культуры. По словам режиссёра, города, которые он посещает с лекциями, выбирались в зависимости от наличия в них кинокружков. Решающую роль для Норильска сыграло киновидеоклубное объединение «Экран», работающее при кинокомплексе «Родина». Ну а в редакцию «Заполярной Правды» Юрий Однопозов завернул на часок, чтобы поделиться с газетными журналистами своими знаниями, научить и их премудростям мобильного видеомонтажа – по большой просьбе «заполярковцев». И это несмотря на то, что основная его аудитория – подростки. Впрочем, журналист от тинейджера ушёл недалеко. Корреспонденты и дизайнеры с увлечением выполняли задания режиссёра. - Я уже два года работаю с аудиторией тинейджеров, потому что мобильное видео – это их тема, их жизнь. У меня трое детей: сын – ровесник первого айфона, дочь – ровесница первого айпада, то есть их жизнь теснейшим образом связана с техническими достижениями. Я понял, что надо передавать знания, но когда меня пригласили провести серию мастер-классов, оказалось, что мне довольно сложно общаться с молодёжью. И не из-за конфликта поколений, а потому что режиссёр говорит терминами и ему не нужно публично формулировать мысли на доступном языке. Но когда на мастер-класс пришли подростки с родителями, это была супераудитория, потому что они нашли общий язык, получилась некая арт-терапия. Мне очень понравилось с ними работать, - вспоминает Юрий после мастер-класса для «ЗП». В Норильске на первый мастер-класс в Молодёжном центре пришли 25 ребят, которые жаловались на скуку и отсутствие возможностей для творчества. А мобильное кино – это тот ресурс, с помощью которого подростки могут самовыразиться. - Чем дальше я заезжаю, тем теплее аудитория, - говорит режиссёр, для которого Норильск стал самым северным городом в географии его путешествий. - В Красноярске меня поразили молодые люди, они готовы были делать удивительные вещи. Правда, это была уже подготовленная группа детей, прошедших курс драматургии на «Енисей-кино». Норильские ребята работали с нуля и достигли неплохого результата. Но главный итог – дети должны осознать собственную неординарность, из которой они извлекают некий контент. А основой станет та драматургия, о которой я говорю. Из Норильска Юрий Однопозов отправляется в Канск. Фото Ирины Яринской

Просмотров:153 Серию бесплатных мастер-классов «Мобильное кино для детей и подростков: «Кто твой герой?» проводит главный режиссёр MTV-Россия Юрий Однопозов. В течение трёх дней – со среды по пятницу - он рассказывает о том, как написать сценарий, что нужно знать начинающему оператору и к каким хитростям можно прибегнуть на съёмках собственного фильма. Открывает секреты использования настроек баланса белого, iso, фокуса, зума, а также многое другое.Мастер-классы проходят в рамках масштабного культурно-просветительского проекта, организованного «Енисей кино» и Фондом Михаила Прохорова. Официальная презентация проекта состоялась на XIII ежегодной Красноярской ярмарке книжной культуры. По словам режиссёра, города, которые он посещает с лекциями, выбирались в зависимости от наличия в них кинокружков. Решающую роль для Норильска сыграло киновидеоклубное объединение «Экран», работающее при кинокомплексе «Родина».Ну а в редакцию «Заполярной Правды» Юрий Однопозов завернул на часок, чтобы поделиться с газетными журналистами своими знаниями, научить и их премудростям мобильного видеомонтажа – по большой просьбе «заполярковцев». И это несмотря на то, что основная его аудитория – подростки. Впрочем, журналист от тинейджера ушёл недалеко. Корреспонденты и дизайнеры с увлечением выполняли задания режиссёра.- Я уже два года работаю с аудиторией тинейджеров, потому что мобильное видео – это их тема, их жизнь. У меня трое детей: сын – ровесник первого айфона, дочь – ровесница первого айпада, то есть их жизнь теснейшим образом связана с техническими достижениями. Я понял, что надо передавать знания, но когда меня пригласили провести серию мастер-классов, оказалось, что мне довольно сложно общаться с молодёжью. И не из-за конфликта поколений, а потому что режиссёр говорит терминами и ему не нужно публично формулировать мысли на доступном языке. Но когда на мастер-класс пришли подростки с родителями, это была супераудитория, потому что они нашли общий язык, получилась некая арт-терапия. Мне очень понравилось с ними работать, - вспоминает Юрий после мастер-класса для «ЗП».В Норильске на первый мастер-класс в Молодёжном центре пришли 25 ребят, которые жаловались на скуку и отсутствие возможностей для творчества. А мобильное кино – это тот ресурс, с помощью которого подростки могут самовыразиться.- Чем дальше я заезжаю, тем теплее аудитория, - говорит режиссёр, для которого Норильск стал самым северным городом в географии его путешествий. - В Красноярске меня поразили молодые люди, они готовы были делать удивительные вещи. Правда, это была уже подготовленная группа детей, прошедших курс драматургии на «Енисей-кино». Норильские ребята работали с нуля и достигли неплохого результата. Но главный итог – дети должны осознать собственную неординарность, из которой они извлекают некий контент. А основой станет та драматургия, о которой я говорю.Из Норильска Юрий Однопозов отправляется в Канск.Фото Ирины Яринской