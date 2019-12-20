Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42003

20 декабря 2019, 13:06



Олицетворение вечной мерзлоты, ветров и индустрии. Разработан бренд туристско-рекреационного кластера «Арктический».

Анализ интернет-запросов показывает, что для многих потенциальных туристов направления, входящие в состав туркластера: Дудинка, Норильск и плато Путорана, это самостоятельные, не связанные между собой географические точки. Бренд позволит объединить Таймыр как полуостров, включающий разные муниципалитеты и территории, и сделать их продвижение более эффективным. Ещё одна цель - привлечение инвесторов для модернизации инфраструктуры и, как следствие, повышение качества предоставляемых туристических услуг. Поиску графического воплощение бренда предшествовала большая аналитическая работа. Команда «АСмысл» посетила Норильск, Дудинку, озеро Лама и плато Путорана; пообщалась с представителями компании «Норникель», чиновниками, общественниками, архитекторами, предпринимателями, студентами и краеведами, чтобы понять, какими смыслами жители наделяют большой Таймыр; в чём видят потенциал, в том числе туристский. Весной на Кухне городских идей «АСмысл» провели стратегическую сессию с горожанами для генерации идей, которые могли бы стать основой будущего бренда. Как рассказали в АРН, главное, что отмечали все респонденты – проживающие здесь или бывшие однажды: Таймыр меняет человека. Путешествие на территории туркластера способно полностью изменить представление человека о себе. За этим на Таймыр и едут туристы. Итогом полугодовой работы стала разработка бренда, выполненного с преобладанием красного, синего и бежевого цветов. Основой для графики стали присущие Таймырскому полуострову характеристики: монументальность и монолитность, наследие конструктивистской эпохи, вечная мерзлота, индустриальное начало, сильные ветры, острые формы льдов и элементы этнических орнаментов. Всё это заключено в главный символ бренда - статичный ромб. В зависимости от задач ромб может представать в двух- или трехмерном пространстве, легко анимируется и приспосабливается под любые носители. В Агентстве развития Норильска бренд представили туристическому сообществу, представителям администрации, депутатского корпуса и компании «Норникель». Следующие шаг – регистрация товарного знака. В 2020 году АРН совместно с профильными структурами начнут внедрение бренда на территориях. В ближайших планах – создание туристской навигации и единого сайта с информацией о возможностях туркластера.

Просмотров:189 Его созданием под кураторством Агентства развития Норильска занималась компания «АСмысл».Анализ интернет-запросов показывает, что для многих потенциальных туристов направления, входящие в состав туркластера: Дудинка, Норильск и плато Путорана, это самостоятельные, не связанные между собой географические точки. Бренд позволит объединить Таймыр как полуостров, включающий разные муниципалитеты и территории, и сделать их продвижение более эффективным. Ещё одна цель - привлечение инвесторов для модернизации инфраструктуры и, как следствие, повышение качества предоставляемых туристических услуг.Поиску графического воплощение бренда предшествовала большая аналитическая работа. Команда «АСмысл» посетила Норильск, Дудинку, озеро Лама и плато Путорана; пообщалась с представителями компании «Норникель», чиновниками, общественниками, архитекторами, предпринимателями, студентами и краеведами, чтобы понять, какими смыслами жители наделяют большой Таймыр; в чём видят потенциал, в том числе туристский. Весной на Кухне городских идей «АСмысл» провели стратегическую сессию с горожанами для генерации идей, которые могли бы стать основой будущего бренда.Как рассказали в АРН, главное, что отмечали все респонденты – проживающие здесь или бывшие однажды: Таймыр меняет человека. Путешествие на территории туркластера способно полностью изменить представление человека о себе. За этим на Таймыр и едут туристы.Итогом полугодовой работы стала разработка бренда, выполненного с преобладанием красного, синего и бежевого цветов. Основой для графики стали присущие Таймырскому полуострову характеристики: монументальность и монолитность, наследие конструктивистской эпохи, вечная мерзлота, индустриальное начало, сильные ветры, острые формы льдов и элементы этнических орнаментов. Всё это заключено в главный символ бренда - статичный ромб. В зависимости от задач ромб может представать в двух- или трехмерном пространстве, легко анимируется и приспосабливается под любые носители.В Агентстве развития Норильска бренд представили туристическому сообществу, представителям администрации, депутатского корпуса и компании «Норникель». Следующие шаг – регистрация товарного знака. В 2020 году АРН совместно с профильными структурами начнут внедрение бренда на территориях. В ближайших планах – создание туристской навигации и единого сайта с информацией о возможностях туркластера.