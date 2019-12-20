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20 декабря 2019, 13:26



Александр Усс прокомментировал вопрос об экологических проблемах Красноярского края, прозвучавший на большой пресс-конференции Владимира Путина.

Комментарий губернатора Красноярского края Александра Усса по этому поводу опубликовали на официальном портале региона. «Проблемы экологии очень острые для Красноярского края. Они копились даже не годами, а десятилетиями. И не случайно полтора года назад во время пребывания в Красноярском крае Владимир Путин проводил совещание по этой теме. Стоит отметить, что национальный экологический проект, касающийся 12 городов, стартовал именно в Красноярске. В последние годы в крае внедряется комплекс мер для того, чтобы ситуацию исправлять, хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя. Мы сделали очень серьёзный шаг в развитии системы мониторинга и считаем, что эта система является одной из самых современных в стране. Сейчас мы очень чётко видим карту загрязнений и источники. Идёт модернизация технологий и оборудования на красноярских предприятиях в черте города, и в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ-1, которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем. Даст эффект и закрытие малых котельных. Это особая тема. Сегодня завершилась прокладка тепловой магистрали через Николаевский мост (на Енисее), что является необходимой предпосылкой для закрытия более 30 малоэффективных котельных (в Красноярске). Отдельный вопрос – снос ветхого жилья с печным отоплением, которого довольно много у нас в городе, в том числе и в центре. Ну и, естественно, транспорт. По данным экспертов, именно транспорт даёт до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожным движением, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже Евро-4. Кстати, коммерческими перевозчиками приобретено более 200 единиц такого современного общественного транспорта. Что для нас особенно важно, и Владимир Владимирович упомянул об этом второй раз в рамках своей пресс-конференции, в национальный проект «Экология» вошёл и Красноярский метрополитен. В настоящее время идёт актуализация этого проекта. Он довольно старый, ему более 30 лет, и мы надеемся, что в наступающем 2020 году мы получим современный проект, который начнём воплощать в жизнь», - рассказал руководитель региона Александр Усс. Глава государства напомнил также о том, что правительством России подготовлен ряд программ по улучшению экологии в регионах, в том числе и в Красноярском крае, который вошёл в число 12 территорий, где будет реализована программа реновации производств на принципах повышенного внимания к экологии. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:148 В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимиру Путину был задан вопрос о мерах, которые принимаются для улучшения экологии в Красноярском крае.Комментарий губернатора Красноярского края Александра Усса по этому поводу опубликовали на официальном портале региона.«Проблемы экологии очень острые для Красноярского края. Они копились даже не годами, а десятилетиями. И не случайно полтора года назад во время пребывания в Красноярском крае Владимир Путин проводил совещание по этой теме.Стоит отметить, что национальный экологический проект, касающийся 12 городов, стартовал именно в Красноярске. В последние годы в крае внедряется комплекс мер для того, чтобы ситуацию исправлять, хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя.Мы сделали очень серьёзный шаг в развитии системы мониторинга и считаем, что эта система является одной из самых современных в стране. Сейчас мы очень чётко видим карту загрязнений и источники.Идёт модернизация технологий и оборудования на красноярских предприятиях в черте города, и в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ-1, которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем.Даст эффект и закрытие малых котельных. Это особая тема. Сегодня завершилась прокладка тепловой магистрали через Николаевский мост (на Енисее), что является необходимой предпосылкой для закрытия более 30 малоэффективных котельных (в Красноярске). Отдельный вопрос – снос ветхого жилья с печным отоплением, которого довольно много у нас в городе, в том числе и в центре.Ну и, естественно, транспорт. По данным экспертов, именно транспорт даёт до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожным движением, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже Евро-4. Кстати, коммерческими перевозчиками приобретено более 200 единиц такого современного общественного транспорта.Что для нас особенно важно, и Владимир Владимирович упомянул об этом второй раз в рамках своей пресс-конференции, в национальный проект «Экология» вошёл и Красноярский метрополитен. В настоящее время идёт актуализация этого проекта. Он довольно старый, ему более 30 лет, и мы надеемся, что в наступающем 2020 году мы получим современный проект, который начнём воплощать в жизнь», - рассказал руководитель региона Александр Усс.Глава государства напомнил также о том, что правительством России подготовлен ряд программ по улучшению экологии в регионах, в том числе и в Красноярском крае, который вошёл в число 12 территорий, где будет реализована программа реновации производств на принципах повышенного внимания к экологии.Фото Вадима Кофмана