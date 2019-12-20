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20 декабря 2019, 14:37



Закатали на уголовное дело: в Норильске дорожники схитрили при укладке асфальта. Руководитель фирмы пойдёт под суд.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - 6 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело передано в суд. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:144 Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. Администрация Норильска заключила контракт с подрядчиком на укладку асфальта на одной из городских территорий. В документах было указано - площадь работ составляет 1450 квадратных метров, а толщина асфальтобетонного покрытия не должна быть менее 9 сантиметров. Однако рабочие сэкономили - уложили лишь 6,5 сантиметра асфальта и сократили площадь работ на 25 квадратных метров. 56-летняя гендиректор фирмы скрыла это несоответствие. В акте и справке о приёмке работ за её подписью были указаны данные из заключенного контракта. Фирме выплатили более 2,5 миллиона рублей. Позднее надзорные органы провели проверку и выяснили, что стоимость работ была завышена на сумму более 560 тысяч рублей. Деньги владелица фирмы потратила на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - 6 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело передано в суд.Фото Владимира Макушкина