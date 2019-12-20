Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42006

20 декабря 2019, 14:37



В эти выходные «Норильский никель» сыграет с клубом «Газпром-Югра» (Югорск).

Сейчас у «Норильского никеля» 23 очка и третья строчка турнирной таблицы. «Газпром-Югра» с 26 очками идёт на втором месте. Лидирует в чемпионате екатеринбургская «Синара», у которой 27 очков.

Просмотров:125 Двухматчевое противостояние девятого тура мини-футбольной Суперлиги пройдёт 21 и 22 декабря на домашней площадке норильчан, во Дворце спорта «Арктика». Начало в 17.00 (время норильское). Также прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Сейчас у «Норильского никеля» 23 очка и третья строчка турнирной таблицы. «Газпром-Югра» с 26 очками идёт на втором месте. Лидирует в чемпионате екатеринбургская «Синара», у которой 27 очков.