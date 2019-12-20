Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42007

20 декабря 2019, 14:53



Добыча руды в НПР должна вырасти до 2,5 раза.

«Норникель» является крупнейшим налогоплательщиком региона, именно его налоговые отчисления составляют 37% собственных доходов края. Итоги производственной деятельности за текущий год показывают рост производства всех основных металлов, среди которых никель, медь, платина и палладий. Например, прогнозируемое производство никеля в этом году составит 220-225 тыс. тонн, сообщается на сайте краевого парламента. Свою долю в развитие экономики региона вносят и другие активы компании, например, Енисейское речное пароходство. Общий объём перевозок в навигацию 2019 года составил 3 млн 222 тыс. тонн. Это грузы для собственных нужд компании и для обеспечения жителей отдалённых районов топливом, продуктами питания. Отметим, что налоговые отчисления речных предприятий в бюджеты региона и муниципалитетов составили полмиллиарда рублей. Также вкладом компании является участие в реконструкции аэропорта «Норильск», спонсорство при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Напомнил представитель компании и о прокладке волоконно-оптической линии связи, благодаря чему Норильск получил широкополосный интернет. Как отметил Дмитрий Пристансков, стратегия «Норникеля» совпадает с национальными приоритетами России: это экология, социальное развитие, инвестиции. Общий объём капитальных вложений компании до 2030 года составит более 2,5 трлн рублей. За этот период добыча руды в Норильском промышленном районе должна вырасти до 2,5 раза. При этом ставка будет сделана на современное эффективное и экологически чистое производство, его модернизацию и технологии индустрии 4.0 — цифровизацию всех процессов. Суммарные инвестиции в цифровые технологии в 2018-2021 годах должны составить около 80 млн долларов. Вошла компания и в «Енисейскую Сибирь». Проект «Южный кластер» предполагает строительство новых добывающих мощностей, расширение шахты «Заполярная», модернизацию Норильской обогатительной фабрики. Что касается инвестиций в экологию, то тут предприятие занимает первое место среди горно-металлургических компаний России. В рамках «Серного проекта» поставлена задача поэтапного снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе до уровня мировых стандартов. На эти цели планируется потратить более 250 млрд рублей. Результатом должно стать не только улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни людей, но и появление в Заполярье нового туристического кластера. Значительную часть времени в докладе представитель компании уделил её социальным проектам. Среди них развитие кооперативной медицины в Норильске (модернизация здравпунктов, организация профилактической медицины), поддержка коренных малочисленных народов Севера (жизнеобеспечение социальных объектов в посёлках, спонсорство при проведении национальных праздников). Обозначил он также вопрос о возобновлении переселения северян на юг края. Оценивая прозвучавший на сессии отчёт, спикер Законодательного собрания Дмитрий Свиридов сказал: «Практика приглашения ведущих бюджетообразующих компаний стала хорошей традицией. Сегодня у нас была возможность услышать информацию о деятельности ведущего налогоплательщика в Красноярском крае. Она внушает уверенность, что бюджет края гарантирован трудом наших горняков-металлургов. Компания ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению добычи руды в 2,5 раза, увеличению основных показателей, что также приведёт к росту доходов края». Фото www.sobranie.info

Просмотров:140 Об этом в Законодательном собрании Красноярского края заявил статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, рассказывая об итогах деятельности компании за 9 месяцев 2019 года и о планах развития.«Норникель» является крупнейшим налогоплательщиком региона, именно его налоговые отчисления составляют 37% собственных доходов края. Итоги производственной деятельности за текущий год показывают рост производства всех основных металлов, среди которых никель, медь, платина и палладий. Например, прогнозируемое производство никеля в этом году составит 220-225 тыс. тонн, сообщается на сайте краевого парламента.Свою долю в развитие экономики региона вносят и другие активы компании, например, Енисейское речное пароходство. Общий объём перевозок в навигацию 2019 года составил 3 млн 222 тыс. тонн. Это грузы для собственных нужд компании и для обеспечения жителей отдалённых районов топливом, продуктами питания. Отметим, что налоговые отчисления речных предприятий в бюджеты региона и муниципалитетов составили полмиллиарда рублей.Также вкладом компании является участие в реконструкции аэропорта «Норильск», спонсорство при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Напомнил представитель компании и о прокладке волоконно-оптической линии связи, благодаря чему Норильск получил широкополосный интернет.Как отметил Дмитрий Пристансков, стратегия «Норникеля» совпадает с национальными приоритетами России: это экология, социальное развитие, инвестиции. Общий объём капитальных вложений компании до 2030 года составит более 2,5 трлн рублей. За этот период добыча руды в Норильском промышленном районе должна вырасти до 2,5 раза. При этом ставка будет сделана на современное эффективное и экологически чистое производство, его модернизацию и технологии индустрии 4.0 — цифровизацию всех процессов. Суммарные инвестиции в цифровые технологии в 2018-2021 годах должны составить около 80 млн долларов.Вошла компания и в «Енисейскую Сибирь». Проект «Южный кластер» предполагает строительство новых добывающих мощностей, расширение шахты «Заполярная», модернизацию Норильской обогатительной фабрики.Что касается инвестиций в экологию, то тут предприятие занимает первое место среди горно-металлургических компаний России. В рамках «Серного проекта» поставлена задача поэтапного снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе до уровня мировых стандартов. На эти цели планируется потратить более 250 млрд рублей. Результатом должно стать не только улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни людей, но и появление в Заполярье нового туристического кластера.Значительную часть времени в докладе представитель компании уделил её социальным проектам. Среди них развитие кооперативной медицины в Норильске (модернизация здравпунктов, организация профилактической медицины), поддержка коренных малочисленных народов Севера (жизнеобеспечение социальных объектов в посёлках, спонсорство при проведении национальных праздников). Обозначил он также вопрос о возобновлении переселения северян на юг края.Оценивая прозвучавший на сессии отчёт, спикер Законодательного собрания Дмитрий Свиридов сказал: «Практика приглашения ведущих бюджетообразующих компаний стала хорошей традицией. Сегодня у нас была возможность услышать информацию о деятельности ведущего налогоплательщика в Красноярском крае. Она внушает уверенность, что бюджет края гарантирован трудом наших горняков-металлургов. Компания ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению добычи руды в 2,5 раза, увеличению основных показателей, что также приведёт к росту доходов края».Фото www.sobranie.info